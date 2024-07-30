MedicalXpress: ученые предупредили об опасном последствии пропуска завтрака

Специалист клиники Майо (авторитетного американского медицинского и исследовательского центра) Франсиско Лопес-Хименес рассказал о рисках пропуска завтрака. Кардиолог предостерегает: отказ от утреннего приема пищи мешает поддержанию веса и способствует развитию сердечно-сосудистых патологий.Доктор отсылает к итогам ряда исследований, показавших роль первого приема пищи для общего здоровья. Эксперты из разных стран единодушны в мнении: люди, пропускающие завтрак, рискуют значительно усилить вероятность развития сердечных болезней.Врач пояснил, что угроза здоровью сердца основана, отчасти, на утреннем повышении уровня адреналина. Таким образом организм отвечает на угрозы или стрессы. Это биологически активное вещество стимулирует сердечный ритм, приводит к расширению бронхов, повышает кровяное давление и поддерживает уровень глюкозы в крови.При отказе от завтрака утреннее состояние стресса лишь усиливается. Что неизбежно отражается на перегрузке сердечно-сосудистой системы. Неслучайно сердечные приступы часто происходят именно по утрам.Пропуск завтрака мешает и избавлению от лишнего веса. Организм все равно возьмет свое: человек переедает перед сном, что негативно отражается и на фигуре, и на здоровье.

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