The Mirror: Чайный гриб помогает бороться с раком и диабетом
Уточняется, что комбуча готовится из зеленого чая, богатого полифенолами. Именно они препятствуют развитию раковых клеток и даже могут их убивать.
"Увеличение потребления полифенолов может помочь увеличить количество сжигаемых калорий, уменьшить жир на животе, повысить уровень холестерина и снизить уровень сахара в крови", — следует из материала.
Потребление чайного гриба на регулярной основе не только снижает риск развития онкологии, но и приводит к уменьшению уровня сахара.
Комбуча в последнее время приобретает популярность среди молодежи. Многие приверженцы правильного питания добавляют этот напиток в свой рацион, вовсе не задумываясь о последствиях. О вреде чайного гриба рассказала терапевт и диетолог Полина Васильева.
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