Невролог Шамалов: главная ошибка первой помощи человеку с инсультом – давать ему пить
Невролог Шамалов констатировал, что главной ошибкой при оказании первой помощи человеку с инсультом является попытка дать ему питье. Врач подчеркнул: в такой ситуации пострадавший не должен принимать ничего.
«Если у человека произошел инсульт, тот, кто оказывает ему первую помощь, до приезда скорой помощи должен соблюдать «правило НЧР» — ничего через рот. Человеку с подозрением на инсульт нельзя давать ни еды, ни воды, ни лекарств», - объяснил Шамалов .
Невролог обратил внимание на то, что инсульт сопровождается нарушением глотания. В связи с этим серьезно повышается риск проникновения в легкие пострадавшего человека частиц воды или лекарств, которые ему могут давать. Последствием такого проникновения может стать развитие аспирационной пневмонии.
Как понять, что развивается инсульт. По словам Шамалова, данная патология сопровождается слабостью в конечностях с одной стороны тела, речевыми нарушениями, лицевой асимметрией, при которой на одной половине лица опускаются бровь, уголок глаза или рта.
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