Доказано: овёс имитирует действие препарата Ozempic

Люди в интернете утверждают, что смесь из воды, овса и сока лайма имитирует действие препарата для похудения Ozempic. Новое исследование также показало, что тип клетчатки в овсе действует по тому же биохимическому пути, что и лекарство выше.Наверняка вы уже слышали о препарате Ozempic. Изначально он разработан был для лечения диабета 2 типа. Однако позже выяснилось, что он также помогает в снижении веса, риска возникновения проблем с сердцем, защищает от снижения когнитивных способностей. Ozempic даже помогает отказаться от сигарет.Во всём мире Ozempic назначают для лечения диабета 2 типа и похудения.Если вы хотите ощущать себя сытым долгое время, овёс можно назвать проверенным диетическим выбором. В ходе нового исследования специалисты изучали бета-глюкан, который в большом количестве содержится в овсе.Эксперименты проводились на мышах. Выяснилось, что у них при употреблении овса и рациона с высоким содержанием жиров и сахара увеличение веса было намного меньше, снизилась жировая масса, лучше сохранилась мышечная масса, улучшились чувствительность к инсулину и уровень сахара в крови. Было обнаружено также, что бета-глюкан изменил кишечные бактерии у мышей. У них начали вырабатываться полезные метаболиты: в частности, бутират. Он стимулирует высвобождение GLP-1, сигнализируя мозгу о сытости. Во многом это похоже на Ozempic.Тем не менее агонистические эффекты GLP-1 у овса гораздо менее сильны по сравнению с препаратами Ozempic. Поэтому он не поможет снизить вес так же эффективно.

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