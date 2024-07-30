«Проверьте уровень железа»: врач Ахуньянова назвала частую причину выпадения волос

Врач Регина Ахуньянова: очень часто усилившееся выпадение волос означает, что организм испытывает нехватку железа.Врач Ахуньянова посоветовала при более интенсивном выпадении волос проверить уровень железа. Его дефицит в организме специалист назвала наиболее частой причиной выпадения волос, прежде всего у женщин.«Обильное выпадение волос нередко бывает симптомом анемии или скрытого дефицита железа в организме», - заявила Регина Ахуньянова.Медик объяснила, что нехватка железа ведет к нарушению кровообращения в коже головы, которая из-за этого также не получает в нужном объеме кислород. Соответственно, волосяные фолликулы лишаются питательных веществ и слабеют, и волосы быстрее опадают, а также лишаются запаса прочности, становясь безжизненными и ломкими, лашенными объема.Как понять, что имеется железодефицитная анемия. Симптомами патологии становятся повышенная утомляемость, бледность, ломкость ногтей, одышка после несущественных физических нагрузок. Наиболее точно определить её наличие позволяет анализ крови.Как вернуть хорошее состояние волос. При наличии недостатка железа следует проконсультироваться с врачом о возможности приема добавок и коррекции рациона. Много железа содержат мясо и субпродукты.«Следует соблюдать режим дня, ежедневно гулять на свежем воздухе, достаточно спать. Необходим и правильный уход за волосами — лучше не использовать жесткие металлические расчески и по возможности отказаться от фена и плойки», - дополнительно посоветовала Ахуньянова.

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