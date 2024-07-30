Новые угрозы для печени: какие распространенные продукты могут спровоцировать серьезные проблемы

В последние годы структура основных причин заболеваний печени в России претерпела существенные изменения.В последние годы в России произошли значительные изменения в структуре основных причин заболеваний печени. Если раньше доминировали факторы, связанные с вирусными инфекциями, то в настоящее время на первый план вышли проблемы, обусловленные неправильным питанием.По мнению экспертов, ключевую роль в этом сдвиге играет недостаток в рационе полноценных белков. Дефицит этих важных пищевых веществ может провоцировать развитие неалкогольной жировой болезни печени — одного из наиболее распространенных диагнозов в гастроэнтерологической практике сегодня.Кроме того, специалисты предупреждают о других потенциально опасных продуктах, которые ранее считались достаточно безопасными. К ним относятся, в частности, зеленый чай, кассия (аналог корицы) и некоторые растительные экстракты. Длительное употребление этих веществ, как выяснилось, может оказывать негативное воздействие на печень.Врачи также отмечают, что причиной возникновения проблем с печенью может стать продолжительный прем гормональных контрацептивов, парацетамола и антипсихотических препаратов. Эти лекарственные средства способны гепатотоксически влиять на печень, то есть проявлять токсичность по отношению к этому органу.Чтобы избежать развития таких серьезных заболеваний, как цирроз и гепатит, специалисты-гастроэнтерологи рекомендуют значительно снизить в своем рационе количество продуктов, в которых много искусственной фруктозы, а также избегать чрезмерного приема железосодержащих пищевых добавок.Изменение структуры факторов риска для печени требует от населения более внимательного и взвешенного подхода к вопросам питания и медикаментозной терапии. Следование этим рекомендациям позволит значительно снизить вероятность развития серьезных гепатологических заболеваний в дальнейшем.

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