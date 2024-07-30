Немеют ноги: при каких 6 грозных заболеваниях может появиться этот симптом

Онемение ног, или парестезия, — проблема, с которой хотя бы раз в жизни сталкивался практически каждый. Состояние часто сопровождается покалыванием, жжением или мурашками по коже. Насколько это опасно?Чаще всего подобное состояние возникает, если отсидел ногу и нарушилось кровообращение. Обычно такое состояние проходит быстро. Но в некоторых случаях есть повод для беспокойства.Можно выделить два основных механизма возникновения онемения в ногах. Первый — это нарушение кровообращения (пережатие сосуда). Второй — сбой в передаче нервных импульсов между центральной нервной системой и ногами. Подробнее об онемении ног «Доктору Питеру» рассказала Светлана Пицуха — врач-невролог, рефлексотерапевт.Когда не стоит волноватьсяОщущение ватных ног совсем не обязательно должно быть поводом для беспокойства. Например, неприятные ощущения могут возникнуть из-за долгого сидения в неудобной позе, если в ногах происходит сдавливание нервов. Вариантом нормы также считается онемение ног из-за холода.В морозную погоду сосуды сужаются, чтобы уменьшить потери тепла. Замедление кровообращения приводит к частичной потере чувствительности тканей. Другое дело — если онемение возникает без видимых на то причин. В этом случае состояние уже может оказаться симптомом различных заболеваний.1. Сахарный диабетОнемение ног — один из характерных симптомов сахарного диабета. Повышение уровня глюкозы в крови и метаболические нарушения в организме ухудшают обменные процессы в нервных волокнах и препятствуют нормальной передаче нервных импульсов. Это состояние называют диабетической нейропатией. Поражение периферической нервной системы сопровождается не только онемением, но и покалыванием, жжением, судорогами, повышенной чувствительностью к любым прикосновениям.2. АтеросклерозАтеросклероз — это хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, при котором внутри артерий образуются бляшки из отложений холестерина. Со временем сосуды теряют эластичность и начинают сужаться. Кровообращение замедляется, а ткани начинают испытывать дефицит питания и кислорода. Это и становится причиной потери чувствительности.Стоит отметить, что атеросклероз довольно часто поражает именно сосуды ног. Онемение у таких пациентов обычно распространяется на область икр, причем уже на ранних стадиях болезни. Параллельно возникают болезненные ощущения и чувство усталости при ходьбе.3. Грыжи позвоночникаГрыжа — это выпячивание внутреннего содержимого (ядра) межпозвоночного диска наружу через разрыв в фиброзном кольце. Патология весьма распространена и отличается внушительным списком возможных причин. Основные — это остеохондроз и другие дегенеративные трансформации в позвоночных структурах, искривление осанки, травмы позвоночника, избыточный вес.При выпячивании ядро диска начинает сдавливать корешки спинномозговых нервов, из-за чего нарушается передача нервных импульсов. Снижение иннервации проявляет себя резкой болью, жжением или онемением. Симптомы могут распространяться на область ягодиц, заднюю часть бедер, икры и подъем стопы — ее тыльную сторону.4. ВарикозОнемение ног при варикозном расширении вен чаще имеет вторичный характер и развивается на фоне других симптомов болезни: воспаления, снижения кровообращения и особенно отечности, которая возникает из-за застоя крови в ногах.Отек способен передавливать соседние нервные волокна, что и становится причиной потери чувствительности, особенно при длительной статичной нагрузке на ноги, когда человек долго сидит или стоит на одном месте.5. Рассеянный склерозОнемение в ногах относится к числу первых симптомов рассеянного склероза. Это тяжелое аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет человека атакует миелиновые оболочки нейронов головного и спинного мозга. Миелиновые оболочки отвечают за точность передачи нервных импульсов.На ранних стадиях онемение носит временных характер, но распространяется не только на ноги, но и на руки. По мере развития болезни симптомы прогрессируют — становятся более устойчивыми и выраженными.6. Болезнь РейноБолезнь Рейно — серьезное хроническое заболевание, для которого характерны эпизодические спазмы периферических кровеносных сосудов и резкое снижение кровообращения в ногах и руках. Заболеванию особенно подвержены женщины, причем в 80% случаев оно возникает у совершенно здоровых людей. Спазм сосудов может развиваться из-за воздействия холода, стресса или без каких-либо объективных факторов. Главный симптом патологии — онемение пальцев рук и ног, которое сопровождается побелением или посинением кожи.7. Недостаток витамина B12 и кальцияИногда причину онемения ног стоит искать в дефиците витаминов и микроэлементов. Прежде всего — витамина B12, который содержится в миелиновой оболочке нервных волокон. Соответственно, недостаток этого вещества способен обернуться нарушением передачи нервных импульсов.Онемение также считается типичным проявлением гипокальциемии — дефицита кальция в крови. Помимо потери чувствительности в ногах для этого состояния характерны мышечные судороги, повышенная утомляемость и психоэмоциональная неустойчивость.

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