«Позитивный настрой, приседания и питомец»: врачи назвали продевающие жизнь привычки

Некоторые привычки эффективно способствуют замедлению процессов старения и продлению жизни.Называя продевающие жизнь привычки, врачи констатируют: одним из важных условий для достижения долголетия является позитивный настрой. Люди с позитивным мировосприятием лучше справляются со стрессом, в меньшей степени подвергаются тревоге – в целом подобная привычка может обеспечить дополнительные 4 года жизни. Плохая стрессоустойчивость и хроническая тревожность тесно связаны с высоким риском болезней сердца и мозга – инфарктом и деменцией.Еще одна продевающая жизнь привычка – ежедневные приседания. Согласно исследованиям, данное упражнение при регулярном выполнении помогают на 20% снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета.«Если слишком интенсивно заниматься спортом, можно получить обратный эффект, а такая несложная физактивность помогает получать необходимый эффект. Привычка приседать каждый день помогает добавить 2,4 года жизни», - проинформировал «АиФ».Тем, кто хочет стать долгожителем, следует запомнить: продлению жизни содействует постоянный график сна и бодрствования. Иначе говоря, ложиться спать по вечерам нужно в одно и то же время, и просыпаться утром нужно тоже в одно время. Соблюдение четкого режима сна позволяет прибавить от 2 до 5 лет, тогда как его отсутствие и недосып серьезно влияют на развитие ожирения, сахарного диабета, слабоумия – факторов, укорачивающих человеческую жизнь.Другая привычка, ведущая к долголетию – стремление обзаводиться домашними питомцами.«Общение с домашними питомцами нормализует давление и помогает снижать уровень стресса, который ведет к воспалению и разрушает иммунитет. Заведя питомца, можно прибавить себе 2,4 года жизни», - констатируют эксперты.Привычка правильно питаться тоже продлевает молодость и годы жизни. В числе продуктов, помогающих стать долгожителями, врачи выделяют бобовые культуры и ферментированные продукты. Пользу бобовых ученые связывают с высоким уровнем клетчатки, которая нормализует пищеварение и препятствует скачкам сахара, вызывающим воспаление. Ферментированные продукты улучшают ответственный за работу иммунной системы кишечный микробиом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки