Врач предупредила о печальных последствиях любви к слишком горячей еде

Прием слишком горячей еды может привести к патологическим изменениям желудочно-кишечного тракта, предупредила гастроэнтеролог Евгения Зарубина.По словам Зарубиной, если есть такую еду, ротовая полость, вкусовые рецепторы и терморецепторы на сосочках языка страдают первыми.«Постоянное термическое раздражение рецепторов языка может привести к уменьшению их чувствительности. Также при высокой температуре потребляемой пищи клетки эпителия погибают, а это чревато развитием ожога пищевода и желудка», — сказала врач.Ожоги могут спровоцировать неприятные ощущения при глотании, боли в пищеводе и желудке и появление рубцов в верхних отделах ЖКТ, что потребует долгого лечения и восстановления, объяснила Зарубина. Слишком горячая пища также может привести к обострению хронических заболеваний пищевода и желудка, говорит врач. Гастроэнтеролог посоветовала есть пищу температурой 40-42 градусов.«Это чуть выше температуры внутренних органов, при ней лучше всего работает ферментная система», — заключила гастроэнтеролог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки