Диетолог Поленова раскрыла, можно ли худеть с помощью «чудо-инъекций» от диабета

Инъекции препаратов от диабета стали распространенным способом быстро и без особых усилий похудеть. Как работают медикаменты и стоит ли прибегать к таким методам, объяснила лектор Российского общества «Знание», диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Поленова.По словам Натальи Поленовой, ожирение, как и сахарный диабет, относится к сердечно-сосудистым факторам риска и к факторам, увеличивающим общую смертность.«Это не просто некий косметический дефект, это болезнь, которая существенно уменьшает продолжительность жизни и создает большие проблемы в виде сопутствующих заболеваний: артериальная гипертония, атеросклероз, инфаркт, инсульт, заболевания суставов, несколько видов онкологических заболеваний. Лечить ожирение надо», – подчеркивает эксперт.Чаще всего, люди, которые живут с избыточной массой тела годами, привыкли много есть и с большим трудом могут от этого отказаться. В тяжелых случаях врачи выписывают пациентам лекарства. По словам Натальи Поленовой, есть три основных препарата, которые выписывают пациентам с ожирением.Один из таких препаратов – Орлистат (Ксеникал) – блокатор жиров в кишечнике. По словам эксперта, эффективность его средняя, а также имеются побочные действия в виде диареи, дискомфорта в кишечнике. Его ограничивают в применении.Следующий препарат – это Сибутрамин (Редуксин). Его опасность в том, что он разгоняет метаболизм, учащает сердцебиение, повышает давление, что чревато риском инфаркта и инсульта. Поэтому особенно осторожно нужно применять этот препарат для пациентов в возрасте, с сопутствующими факторами риска. Эксперт не рекомендует его к употреблению людям после 40 лет.И наконец самая современная группа препаратов – это глюкагоноподобный пептид-1. Наиболее популярный из них Симаглутид. Эти лекарства задумывались для лечения диабета второго типа, однако как побочное действие было обнаружено снижение веса.«Это происходит за счет того, что у человека, принимающего этот препарат, снижается аппетит, уменьшается тяга к вредному, жирному, сладкому. Благодаря тому, что замедляется время прохождения пищи по желудку и кишечнику, насыщение длится гораздо дольше. И третий важнейшие эффект от применения Симаглутида – это улучшение чувствительности тканей к инсулину», – подчеркивает эксперт.Среди побочных эффектов Наталья Поленова выделяет тошноту, вздутие живота, чувство тяжести, изжогу, отрыжку, нарушение стула. Как правило, эти явления наступают в первую неделю применения, затем они могут бесследно пройти.Из опасных явлений – возрастает риск панкреатита. Поэтому при любом дискомфорте необходимо обязательно рассказать об этом своему лечащему врачу.Следующее заболевание, которое сильно ограничивает в использовании Симаглутида, это возможность развития рака щитовидной железы. Это редкое, но опасное побочное действие наблюдалось в исследованиях на животных при применении препарата, однако оно привело к тому, что в инструкции написано: «не применять лекарство, если у родственников пациента в анамнезе были онкологические заболевания щитовидной железы».Если говорить о плюсах, то применение Симаглутида было достоверно связано с уменьшением риска инфаркта, инсульта, а также смерти от всех причин у пациентов с сахарным диабетом типа 2 и сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть лекарство не только помогает худеть и контролировать диабет, но и снижает сердечно-сосудистый риск.«Когда мы говорим: как страшно применять новый препарат, почему-то забываем о том, что риски ожирения уже очень хорошо доказаны. И ожирение – это действительно плохо. Поэтому, если поставить на одну чашу весов непроверенный, как им кажется, препарат, а на другую – проверенное и доказанное вредное ожирение, то, мне кажется, выбор очевиден», – отмечает диетолог.При этом Наталья Поленова подчеркнула, что принимать решение должен в каждом случае доктор. Без показаний препарат не применяется. Так, например, если у девушки маленькое, как ей кажется, превышение массы тела, а на самом деле индекс массы тела в норме, то оснований для применения препарата, конечно, нет.Многих звезд подозревают в применении Симаглутида для похудения. Это и Илон Макс, и Адель, и Опра Уинфри. Среди отечественных это, возможно, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева. Появление таких предположений эксперт связывает с тем, что у этих людей долго не получалось снизить вес и в какой-то момент они внезапно добились желаемого результата. Однако она не видит в этом ничего плохого, поскольку людям становится лучше, когда они избавляются от лишнего веса.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки