«Это брадикардия»: кардиолог Валеев назвал опасные проявления замедленного пульса

Врач-кардиолог Марат Валеев: при брадикардии головной мозг страдает от нехватки кислорода и возникают пугающие симптомы.Брадикардия – это слишком медленное сердцебиение, при котором пульс может замедляться до уровня меньше 60 ударов в минуту.«При такой скорости сердце не может перекачивать достаточное количество крови, необходимое организму — как следствие, органы и ткани начинают испытывать кислородное голодание. Особенно чувствителен к недостатку кислорода головной мозг», - рассказал в своем телеграм-канале врач-кардиолог Марат Валеев.Подобное замедление сердцебиения и его последствия могут провоцировать крайне дискомфортное состояние. Ухудшение самочувствия в его случае способно проявляться как опасное нарушение, напоминая картину инфаркта или инсульта. Кардиолог Валеев назвал опасные проявления замедленного пульса:«Среди первых проявлений брадикардии — потемнение в глазах, слабость, потеря сознания».Специалист отметил: замедленный ритм сердца не всегда обуславливается проблемами со здоровьем. Как и гипотоники от рождения, некоторые люди обладают врожденной физиологической брадикардией – их пульс всегда замедлен. Также брадикардия свойственна спортсменам и является нормальным явлением во время сна.Снижаться ниже нормы пульс может также на фоне приема некоторых лекарств, добавил врач.Но опаснее всего, когда пульс замедляется по патологической причине. По словам кардиолога, за этим могут скрываться следующие нарушения:Заболевания сердца;Образование рубца после инфаркта;Нарушения электролитного баланса (избыток или дефицит калия);Гипотиреоз или недостаточная выработка гормонов щитовидной железы;Обструктивное апноэ сна.Когда обращаться с брадикардией к врачу. Когда она неожиданно возникает у взрослого человека, который не менял своего образа жизни. Обязательно сделать это необходимо, если замедление пульса сопровождается дискомфортными или тяжелыми симптомами в виде слабости, головокружения, дурноты, предобморочного состояния.

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