«Красные ладони, пигментные пятна»: врач Корец указал на симптомы проблем с печенью

Врач Станислав Корец назвал симптомы, при появлении которых необходимо обследовать печень.Врач Корец рассказал, что возникновение признаков печеночной патологии обычно означает, что функция органа нарушилась настолько существенно, что он перестал отфильтровывать токсины«Если нарушается функция печени, в организме начинают накапливаться вредные вещества — токсины», - сообщил медикСтанислав Корец указал на симптомы проблем с печенью: в их числе врач назвал красные ладони, пигментные пятна, сосудистые звездочки.«Кожа ладоней и ступней становится красной, начинает чесаться, а в верхней части тела появляются сосудистые звездочки и пигментные пятна», - уточнил терапевт.Другие возможные симптомы проблем с печенью:Слабость, быстро возникающее утомление;Исчезновение аппетита;Выпадение волос;Повышенная сухость кожи;Бледность;Горечь во рту;Тошнота.Неприятные ощущения в правом подреберье.Дополнительно медик отметил, что больная печень негативно влияет на процесс оттока желчи. В результате можно наблюдать желтушность кожи и слизистых оболочек (склеры глаз), нарушения пищеварения (особенно при усваивании жиров), изменения со стулом.

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