«Красные ладони, пигментные пятна»: врач Корец указал на симптомы проблем с печенью
Врач Корец рассказал, что возникновение признаков печеночной патологии обычно означает, что функция органа нарушилась настолько существенно, что он перестал отфильтровывать токсины
«Если нарушается функция печени, в организме начинают накапливаться вредные вещества — токсины», - сообщил медик
Станислав Корец указал на симптомы проблем с печенью: в их числе врач назвал красные ладони, пигментные пятна, сосудистые звездочки.
«Кожа ладоней и ступней становится красной, начинает чесаться, а в верхней части тела появляются сосудистые звездочки и пигментные пятна», - уточнил терапевт.
Другие возможные симптомы проблем с печенью:
Слабость, быстро возникающее утомление;
Исчезновение аппетита;
Выпадение волос;
Повышенная сухость кожи;
Бледность;
Горечь во рту;
Тошнота.
Неприятные ощущения в правом подреберье.
Дополнительно медик отметил, что больная печень негативно влияет на процесс оттока желчи. В результате можно наблюдать желтушность кожи и слизистых оболочек (склеры глаз), нарушения пищеварения (особенно при усваивании жиров), изменения со стулом.
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