Неприятная болезнь: как лечить цистит так, чтобы не было мучительно больно потом

Цистит — одно из самых распространенных заболеваний. По статистике, около 50% женщин хотя бы раз в жизни сталкиваются с ним, а 10-15% страдают от эпизодов острого цистита ежегодно. У мужчин это заболевание встречается значительно реже, но также требует внимания.О том, как правильно диагностировать цистит и можно ли вылечить его одной таблеткой, как обещают в рекламе, рассказали специалисты на круглом столе «Доктора Питера».Первый звонокПервые симптомы цистита настолько характерные, что их не пропустит даже тот, у кого он случается в первый раз.— Признаки дизурии: частые, болезненные позывы к мочеиспусканию с небольшим количеством мочи — когда хочется в туалет и ничего не получается, — объясняет Любовь Станкевич, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника». — Дальнейшие проявления — это мутная моча с резким неприятным запахом и даже кровянистые выделения.Также, по ее словам, у циститов есть короткая форма практически без симптоматики, иногда признаки цистита могут проходить очень быстро, без каких-то проблем. Но чаще всего лечение все-таки требуется.Марина Лисянская, врач-гинеколог Клиники Пирогова, говорит о том, что с циститом у пациентов часто сталкиваются не только врачи-урологи, но и гинекологи, потому что девушки обращаются с этой проблемой в первую очередь к ним.Из симптомов она отметила также ощущение, что есть переполненность мочевого пузыря, хотя на самом деле объем мочи очень мал. Отсюда возникают частые позывы к мочеиспусканию и ночные позывы.При этом далеко не любое нарушение мочеиспускания можно причислить к диагнозу «цистит», отмечает Владимир Старцев, врач-уролог ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина».— Классическое проявление цистита — боль в конце мочеиспускания, или терминальная дизурия, — поясняет он.«Волшебная таблетка»Огромное количество рекламы говорит, что можно пойти в аптеку, купить препарат — и все будет хорошо.— Это большая опасность: ведет к самолечению, а оно, в свою очередь, — к тому, что цистит не вылечивается, а из острой формы переходит в хроническую, — отмечает Любовь Станкевич. — Инфекция поднимается выше по мочевыводящим путям, через некоторое время — повторные циститы, а затем еще более серьезные проблемы — пиелонефриты. Поэтому, конечно, не надо пить самому таблетки. Сначала надо посетить профессиональную лабораторию, а потом с результатами пойти на прием к урологу.— Если инфекционный процесс вызвал цистит, то такая «таблетка» может снизить восприимчивость бактерии к лечебному препарату, — поясняет Владимир Старцев. — Микроб покрывается «пленкой» и застывает в порах слизистой оболочки в ожидании неблагоприятных для здоровья человека условий: переохлаждение, изменение водного режима, сопутствующее заболевание (даже ОРВИ).— Заниматься самолечением неправильно: неизвестно, какой микроб вызвал воспалительный процесс, — добавила Марина Лисянская. — Бесконтрольный приём антибиотиков не даёт возможности попасть «в точку», то есть убить те микробы, которые нужно. Впоследствии это может привести к резистентности — нечувствительности к этому средству.Поэтому правильным выходом будет обратиться к урологу или гинекологу, сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору с чувствительностью к антибиотику, чтобы понять, чем лечить впоследствии, а также пробу Нечипоренко. Иногда рекомендуется выполнить УЗИ мочевого пузыря и почек.Женская доляОсновная доля пациентов с циститом — женщины.— Число женщин, впервые заболевших «неосложненной инфекцией мочевых путей», приближается к 90%, но далеко не у всех из них развивается цистит, — говорит Владимир Старцев.В целом же причина такой гендерной несправедливости — анатомия.Марина Лисянская объясняет, что уретра у женщин достаточно короткая и широкая.— Кроме того, встречается особенность, когда уретра располагается низко на передней стенке влагалища и может контактировать с его микрофлорой, — уточнила она. — И даже заброс нормальной микрофлоры может спровоцировать цистит, особенно посткоитальный — возникающий после полового акта.— У мужчин уретра длинная, поэтому микроорганизмы из окружающей ткани должны пройти длинный путь до мочевого пузыря, — продолжила Любовь Станкевич. — У женщин она очень короткая, в несколько раз короче, чем у мужчин, поэтому и путь, который должны пройти микроорганизмы до мочевого пузыря, — короткий. Более того, анатомическое строение женщины предполагает близость уретры к репродуктивным органам и анальному отверстию.Хроническая проблемаОстрое состояние, которым отличается цистит, конечно, неприятно. Но еще хуже, если оно повторяется с завидной регулярностью. И главная причина этого, по словам врачей, как раз та самая «одна таблетка и никуда не ходить». Поэтому важно не допустить перехода в хроническое заболевание.— Хронизация любого воспаления происходит от несвоевременного или неполного лечения острого процесса, — поясняет Владимир Старцев. — Если же он уже стал хроническим, то нужна регулярная санация внутренних половых путей, стоит избегать длительного сидения на холодном. Также рекомендуется использовать презервативы, особенно если происходит смена партнера.— Вторая важная причина перехода в хроническую стадию — в антибиотикорезистентности, — говорит Любовь Станкевич. — Даже если пациент будет принимать антибиотики по назначению врача, есть вероятность того, что разовьется устойчивость микрофлоры к препаратам. Сначала может быть улучшение, но через некоторое время случится рецидив.Поэтому необходимо делать анализы с бактериологическим исследованием мочи не только перед началом лечения, но и контрольные после его окончания, чтобы убедиться, невзирая на клиническое улучшение, что микроорганизм эффективно выведен из мочевыводящих путей.Эффективное лечениеВ первую очередь для результативного лечения цистита необходимо выявить возбудителя — то есть микроб, который вызывает воспалительный процесс, напоминает Марина Лисянская.— При этом важно не просто начать лечение и бросить его, как только вы почувствуете первые признаки улучшения, а пройти курс до конца, — говорит она. — Это нужно для профилактики рецидивов. Для девушек желательно использование барьерной контрацепции, обязательно следовать правилам личной гигиены (в том числе душ до и после полового акта) и выпивать достаточное количество жидкости.— Самое эффективное лечение — это таргетное назначение антибиотикотерапии в соответствии с выделенным штаммом, его характеристиками и генами резистентности к лекарствам, — подтвердила Любовь Станкевич.Владимир Старцев добавил также, что очень важно регулярное правильное подмывание (спереди назад), своевременное лечение острых инфекций, а также наличие постоянного сексуального партнера.— Для лечения используются различные средства, как первой помощи, так и препараты для поддерживающей терапии: фитосборы и фитопрепараты, местное лечение инстилляцией растворов, средствами для иммунокоррекции и т.п., — напомнил он.

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