Неприятная болезнь: как лечить цистит так, чтобы не было мучительно больно потом
О том, как правильно диагностировать цистит и можно ли вылечить его одной таблеткой, как обещают в рекламе, рассказали специалисты на круглом столе «Доктора Питера».
Первый звонок
Первые симптомы цистита настолько характерные, что их не пропустит даже тот, у кого он случается в первый раз.
— Признаки дизурии: частые, болезненные позывы к мочеиспусканию с небольшим количеством мочи — когда хочется в туалет и ничего не получается, — объясняет Любовь Станкевич, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника». — Дальнейшие проявления — это мутная моча с резким неприятным запахом и даже кровянистые выделения.
Также, по ее словам, у циститов есть короткая форма практически без симптоматики, иногда признаки цистита могут проходить очень быстро, без каких-то проблем. Но чаще всего лечение все-таки требуется.
Марина Лисянская, врач-гинеколог Клиники Пирогова, говорит о том, что с циститом у пациентов часто сталкиваются не только врачи-урологи, но и гинекологи, потому что девушки обращаются с этой проблемой в первую очередь к ним.
Из симптомов она отметила также ощущение, что есть переполненность мочевого пузыря, хотя на самом деле объем мочи очень мал. Отсюда возникают частые позывы к мочеиспусканию и ночные позывы.
При этом далеко не любое нарушение мочеиспускания можно причислить к диагнозу «цистит», отмечает Владимир Старцев, врач-уролог ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина».
— Классическое проявление цистита — боль в конце мочеиспускания, или терминальная дизурия, — поясняет он.
«Волшебная таблетка»
Огромное количество рекламы говорит, что можно пойти в аптеку, купить препарат — и все будет хорошо.
— Это большая опасность: ведет к самолечению, а оно, в свою очередь, — к тому, что цистит не вылечивается, а из острой формы переходит в хроническую, — отмечает Любовь Станкевич. — Инфекция поднимается выше по мочевыводящим путям, через некоторое время — повторные циститы, а затем еще более серьезные проблемы — пиелонефриты. Поэтому, конечно, не надо пить самому таблетки. Сначала надо посетить профессиональную лабораторию, а потом с результатами пойти на прием к урологу.
— Если инфекционный процесс вызвал цистит, то такая «таблетка» может снизить восприимчивость бактерии к лечебному препарату, — поясняет Владимир Старцев. — Микроб покрывается «пленкой» и застывает в порах слизистой оболочки в ожидании неблагоприятных для здоровья человека условий: переохлаждение, изменение водного режима, сопутствующее заболевание (даже ОРВИ).
— Заниматься самолечением неправильно: неизвестно, какой микроб вызвал воспалительный процесс, — добавила Марина Лисянская. — Бесконтрольный приём антибиотиков не даёт возможности попасть «в точку», то есть убить те микробы, которые нужно. Впоследствии это может привести к резистентности — нечувствительности к этому средству.
Поэтому правильным выходом будет обратиться к урологу или гинекологу, сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору с чувствительностью к антибиотику, чтобы понять, чем лечить впоследствии, а также пробу Нечипоренко. Иногда рекомендуется выполнить УЗИ мочевого пузыря и почек.
Женская доля
Основная доля пациентов с циститом — женщины.
— Число женщин, впервые заболевших «неосложненной инфекцией мочевых путей», приближается к 90%, но далеко не у всех из них развивается цистит, — говорит Владимир Старцев.
В целом же причина такой гендерной несправедливости — анатомия.
Марина Лисянская объясняет, что уретра у женщин достаточно короткая и широкая.
— Кроме того, встречается особенность, когда уретра располагается низко на передней стенке влагалища и может контактировать с его микрофлорой, — уточнила она. — И даже заброс нормальной микрофлоры может спровоцировать цистит, особенно посткоитальный — возникающий после полового акта.
— У мужчин уретра длинная, поэтому микроорганизмы из окружающей ткани должны пройти длинный путь до мочевого пузыря, — продолжила Любовь Станкевич. — У женщин она очень короткая, в несколько раз короче, чем у мужчин, поэтому и путь, который должны пройти микроорганизмы до мочевого пузыря, — короткий. Более того, анатомическое строение женщины предполагает близость уретры к репродуктивным органам и анальному отверстию.
Хроническая проблема
Острое состояние, которым отличается цистит, конечно, неприятно. Но еще хуже, если оно повторяется с завидной регулярностью. И главная причина этого, по словам врачей, как раз та самая «одна таблетка и никуда не ходить». Поэтому важно не допустить перехода в хроническое заболевание.
— Хронизация любого воспаления происходит от несвоевременного или неполного лечения острого процесса, — поясняет Владимир Старцев. — Если же он уже стал хроническим, то нужна регулярная санация внутренних половых путей, стоит избегать длительного сидения на холодном. Также рекомендуется использовать презервативы, особенно если происходит смена партнера.
— Вторая важная причина перехода в хроническую стадию — в антибиотикорезистентности, — говорит Любовь Станкевич. — Даже если пациент будет принимать антибиотики по назначению врача, есть вероятность того, что разовьется устойчивость микрофлоры к препаратам. Сначала может быть улучшение, но через некоторое время случится рецидив.
Поэтому необходимо делать анализы с бактериологическим исследованием мочи не только перед началом лечения, но и контрольные после его окончания, чтобы убедиться, невзирая на клиническое улучшение, что микроорганизм эффективно выведен из мочевыводящих путей.
Эффективное лечение
В первую очередь для результативного лечения цистита необходимо выявить возбудителя — то есть микроб, который вызывает воспалительный процесс, напоминает Марина Лисянская.
— При этом важно не просто начать лечение и бросить его, как только вы почувствуете первые признаки улучшения, а пройти курс до конца, — говорит она. — Это нужно для профилактики рецидивов. Для девушек желательно использование барьерной контрацепции, обязательно следовать правилам личной гигиены (в том числе душ до и после полового акта) и выпивать достаточное количество жидкости.
— Самое эффективное лечение — это таргетное назначение антибиотикотерапии в соответствии с выделенным штаммом, его характеристиками и генами резистентности к лекарствам, — подтвердила Любовь Станкевич.
Владимир Старцев добавил также, что очень важно регулярное правильное подмывание (спереди назад), своевременное лечение острых инфекций, а также наличие постоянного сексуального партнера.
— Для лечения используются различные средства, как первой помощи, так и препараты для поддерживающей терапии: фитосборы и фитопрепараты, местное лечение инстилляцией растворов, средствами для иммунокоррекции и т.п., — напомнил он.
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