Россиянам назвали неожиданные свойства сметаны

Сметана может улучшить работу мозга и память, рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов. По его словам, также этот продукт улучшает настроение.За счет высокого содержания витамина В4 (холина) улучшается работа мозга и память, а высокое содержание молочного жира способствует не только повышению аппетита и улучшению настроения, но и усвоению жирорастворимых витаминов, содержащихся в других продуктах, — объяснил эксперт.Ученый отметил, что сметана помогает усвоению железа, витамина Е, аскорбиновой кислоты, а также бета-каротина из моркови и других овощей и фруктов. Кроме того, этот продукт усиливает вкус блюд за счет молочных жиров, заключил Куликов.Ранее врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что в сметане содержатся полезные для кишечника бактерии. По ее словам, также в этом молочном продукте есть кальций.До этого доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия ФГБОУ РОСБИОТЕХ Инна Ионова рассказала, что молоко и пробиотические молочные продукты полезны для организма: они защищают от потенциально опасных микробов, поддерживают здоровье дыхательных путей. Эксперт отметила, что молочка может заменить до 40% суточного рациона.

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