Врач раскрыла, как часто нужно проверять сахар в крови

Кровь на сахар необходимо сдавать минимум раз в год, посоветовала врач-эндокринолог Лариса Щербакова. В разговоре специалист подчеркнула, что анализ является основным тестом, позволяющим определить концентрацию глюкозы в крови. По ее словам, при возникновении определенных симптомов сдавать кровь желательно несколько раз в год.При подозрении на развитие диабета проводят тест на толерантность к глюкозе. В плановом порядке лабораторный анализ крови на сахар рекомендуется сдавать ежегодно. А также проверять уровень глюкозы в крови несколько раз в год при возникновении определенных симптомов, — посоветовала врач.По словам эндокринолога, при сахарном диабете нарушается работа поджелудочной железы, не регулируется работа клеток, которые вырабатывают инсулин. Щербакова предупредила, что на это влияет большое количество факторов. Людям, которые знают о склонности к сахарному диабету, стоит следить за уровнем сахара при помощи глюкометра самостоятельно, рекомендовала врач.Поэтому у людей с разным образом жизни сахарный диабет может развиваться по-разному. Для подтверждения диагноза также проводят различные исследования крови и мочи, например, суточное непрерывное мониторирование глюкозы, уровень инсулина и другие, — добавила Щербакова.Эндокринолог Инна Мисникова ранее рассказала, что сухость во рту и очень сильная жажда могут быть симптомами сахарного диабета. Врач отметила, что часто болезнь протекает без симптомов, поэтому необходимо знать о факторах риска.

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