Невролог Шулев: часто возникающие негативные эмоции опасны для здоровья мозга

Врач-невролог Юрий Шулев рассказал, что помогает головному мозгу оставаться здоровым, и что усугубляет его старение.Высокий уровень мыслительной активности говорит о том, что мозг человека остается молодым. Невролог Шулев заявил в комментарии порталу «Доктор Питер»:«Мозг должен постоянно работать, чтобы быть молодым и здоровым».По словам специалиста, продлению молодости и здоровья центральной нервной системы способствуют регулярные нагрузки интеллектуального характера. Люди, которые много читают, учат иностранные языки, решают головоломки, математические задачи, имеют гораздо больше шансов сохранить с возрастом мозг без патологически изменений.Также, подчеркнул Шулев, на состояние ЦНС оказывает значительное влияние эмоциональная сфера жизни. Часто возникающие негативные эмоции опасны для здоровья мозга, провоцируя развитие неблагополучных сосудистых изменений в нем.«Не надо друг другу хамить, не надо друг друга ненавидеть. Вы можете не разделять точку зрения другого человека, но поставьте себе внутренние тормоза. Это важный фактор профилактики здорового мозга», - поделился врач-невролог.Шулев уточнил, что в моменты эмоционального негативизма вырабатываются гормоны стресса, способствующие растяжению сосудов, в том числе мозговых. При таком растяжении повреждается эпителий (внутренний слой сосуда), что ведет к образованию тромбов, бляшек. Когда сосуды мозга закупориваются подобными сгустками и в них нарушается нормальное кровоснабжение, это чревато развитием патологических процессов вплоть до развития слабоумия и инсультов.

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