Россиян предупредили о провоцирующей проблемы с сердцем распространенной привычке

Кардиолог Герман Гандельман заявил, что употребление алкоголя в жаркую погоду может вызвать аритмию.Гандельман отметил, что пить алкоголь во время жары катастрофически не рекомендуется.«Во время жары мы теряем жидкость, стимулируется симпатическая система, сам алкоголь тоже мочегонный, и мы снова теряем жидкость», — пояснил кардиолог.В итоге, по словам врача, стимуляция симпатической системы с нарушением электролитного баланса приводит к аритмии.«Чаще всего к мерцательной, но может и к более серьезной аритмии», — добавил медик.

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