Россиян предупредили о провоцирующей проблемы с сердцем распространенной привычке
Гандельман отметил, что пить алкоголь во время жары катастрофически не рекомендуется.
«Во время жары мы теряем жидкость, стимулируется симпатическая система, сам алкоголь тоже мочегонный, и мы снова теряем жидкость», — пояснил кардиолог.
В итоге, по словам врача, стимуляция симпатической системы с нарушением электролитного баланса приводит к аритмии.
«Чаще всего к мерцательной, но может и к более серьезной аритмии», — добавил медик.
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