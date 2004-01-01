IJGP: депрессия увеличивает риск развития деменции на 74%

Недавнее исследование выявило значительную связь между депрессией и повышенным риском развития деменции. Исследование проводилось в течение 15 лет и показало, что у людей с депрессией на момент начала исследования вероятность развития деменции была на 74% выше, чем у тех, у кого ее не было. Кроме того, у людей с депрессией деменция начиналась примерно на два года раньше. Эти результаты подчеркивают важность раннего выявления и лечения депрессии для потенциального предотвращения будущего снижения когнитивных способностей.Население мира стремительно стареет: прогнозируется, что число людей в возрасте 65 лет и старше удвоится с 703 миллионов в 2019 году до 1,5 миллиарда к 2050 году. Ожидается, что этот демографический сдвиг приведет к значительному увеличению числа людей с деменцией — с 47,5 миллионов в 2015 году до предполагаемых 135,46 миллионов к 2050 году. Поскольку ежегодно ожидается около 7,7 миллионов новых случаев деменции, понимание и смягчение факторов риска деменции стали приоритетом общественного здравоохранения.Деменция — это общий термин для обозначения снижения когнитивных функций, достаточно серьезного, чтобы мешать повседневной жизни. Он охватывает ряд симптомов, включая потерю памяти, трудности с решением проблем, проблемы с речью и нарушение рассуждений и суждений.Деменция вызывается повреждением клеток мозга и может быть результатом различных заболеваний или состояний, наиболее распространенной причиной является болезнь Альцгеймера. Хотя она в основном поражает пожилых людей, она не является нормальной частью старения.Предыдущие исследования предполагали возможную связь между депрессией и деменцией, но точная природа этой связи является предметом споров. Некоторые исследования предполагают, что депрессия может быть ранним симптомом деменции, в то время как другие предполагают, что она может быть фактором риска или осложнением деменции. Текущее исследование направлено на выяснение этой связи путем изучения того, увеличивает ли депрессия на исходном уровне риск развития деменции в течение долгосрочного периода наблюдения.«Я работаю гериатром около 10 лет. Я считаю, что важно подтвердить в ходе масштабного популяционного исследования, что депрессия может быть фактором риска развития деменции и легких когнитивных нарушений», — сказал автор исследования Никола Веронезе из Университета Палермо. «Депрессия, в отличие от деменции, на самом деле является состоянием, чувствительным к фармакологическим и нефармакологическим методам лечения. Я надеюсь, что наше исследование послужит стимулом для дальнейших исследований по проверке того, может ли обращение вспять депрессии снизить риск деменции».В исследовании использовались данные из Обзора здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе (SHARE) , большого, многопрофильного, межнационального панельного исследования. Исследование SHARE включает репрезентативную выборку лиц в возрасте 50 лет и старше из 27 европейских стран и Израиля. Данные были собраны в ходе нескольких волн опроса, начиная с 2004 по 2006 год и до 2019/2020 года.Участники были оценены на предмет симптомов депрессии с использованием шкалы EURO-D, 12-пунктного опросника, который измеряет различные аспекты депрессии, включая пессимизм, качество сна и концентрацию. Оценка 4 или выше по шкале EURO-D была показателем депрессии.Начало деменции определялось по самоотчетам или отчетам опекунов или членов семьи, которых спрашивали, диагностировал ли врач у участника болезнь Альцгеймера, деменцию или старость. Когнитивные нарушения оценивались с использованием комбинации задач на припоминание и вербальную беглость, причем участники, которые показали результаты значительно ниже возрастных норм, классифицировались как имеющие когнитивные нарушения.Среди 22 789 участников, включенных в исследование, 24,9% были идентифицированы как имеющие депрессию на исходном уровне. Эти участники были, как правило, старше, с большей вероятностью были женщинами, с меньшей вероятностью были женаты или образованы, и имели более высокие показатели хронических заболеваний и ограничений в повседневной деятельности.За 15-летний период наблюдения у 1419 участников развилась деменция, что соответствует показателю заболеваемости 7,31 на 1000 человеко-лет. Исследование показало, что наличие депрессии на исходном уровне значительно увеличивало риск развития деменции на 74%. Эта связь была особенно сильна у молодых участников, причем у лиц моложе 60 лет вероятность развития деменции была в два раза выше, если у них была депрессия.«Главный вывод заключается в том, что депрессия имеет когнитивные аспекты, которые необходимо учитывать каждый раз, когда мы обращаемся к человеку, страдающему этим заболеванием», — сказал Веронезе.Интересно, что исследование также показало, что определенные симптомы депрессии, такие как потеря концентрации, были сильными предикторами слабоумия. Другие симптомы, такие как пессимизм и усталость, также были связаны с повышенным риском, в то время как плохой сон не был связан.«Я был удивлен, что не только депрессия, но и отдельные элементы инструмента, используемого для выявления депрессии, могут предсказывать начало деменции», — сказал Веронезе.Несмотря на большой размер выборки и длительный период наблюдения, исследование имеет некоторые ограничения. Во-первых, оценка депрессии основывалась на симптомах, сообщаемых самими испытуемыми, а не на клинических диагнозах, что могло внести предвзятость. Аналогичным образом, диагноз деменции также был сообщен самими испытуемыми, что могло не охватить все случаи точно. Исследование не различало различные типы деменции, которые могли иметь различные профили риска, связанные с депрессией.«Исследование SHARE не было разработано специально для изучения взаимосвязи между депрессией и деменцией: их диагнозы основаны только на инструментах или самостоятельно сообщаемой информации, что может внести искажение в наши выводы», — пояснил Веронезе.Другим ограничением является потенциал обратной причинно-следственной связи, когда ранние симптомы деменции могут быть ошибочно приняты за депрессию. Хотя исследование попыталось решить эту проблему, исключив случаи деменции, диагностированные в течение первых пяти лет наблюдения, такая возможность остается.Будущие исследования должны быть сосредоточены на подтверждении этих результатов в других группах населения и изучении того, может ли лечение депрессии снизить риск деменции, сказал Веронезе. Исследования также могут быть направлены на выявление биологических механизмов, связывающих депрессию и деменцию. Например, изучение роли воспаления, гормональных изменений и генетической предрасположенности может дать представление о том, как связаны эти состояния.

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