Специалисты объяснили, как правильно выбирать арбузы
Важным аспектом является место покупки. Не следует покупать арбузы у продавцов, организовавших «прилавок» вдоль дороги. Такая продукция вряд ли прошла санитарную проверку, а у продавца вряд ли найдутся сопроводительные документы.
Выбирая арбуз не следует отрезать кусочек на пробу, ведь на месте выреза очень быстро начнут плодиться микробы. Лучше обратить на цвета плода: он должен быть ярким, а светлое пятно – максимально желтым. Кроме того, при легком ударе арбуз должен издавать умеренно звонкий звук.
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