Специалисты объяснили, как правильно выбирать арбузы

Вторая половина лета – время активной продажи арбузов. Но чтобы выбрать арбуз следует знать несколько простых правил. Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов.Важным аспектом является место покупки. Не следует покупать арбузы у продавцов, организовавших «прилавок» вдоль дороги. Такая продукция вряд ли прошла санитарную проверку, а у продавца вряд ли найдутся сопроводительные документы.Выбирая арбуз не следует отрезать кусочек на пробу, ведь на месте выреза очень быстро начнут плодиться микробы. Лучше обратить на цвета плода: он должен быть ярким, а светлое пятно – максимально желтым. Кроме того, при легком ударе арбуз должен издавать умеренно звонкий звук.

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