Врач Маркова: переизбыток соли приводит к проблемам с почками и ЖКТ

Нутрициолог Екатерина Маркова поделилась опасностями, связанными с частым употреблением продуктов с высоким содержанием соли."Существует множество мнений о вреде соли. Некоторые считают, что соль — это 'белая смерть', в то время как другие утверждают, что без соли организм не может нормально функционировать из-за её ценных компонентов. Истина же в том, что необходимо потреблять соль в умеренных количествах, чтобы не навредить организму," — пояснила она.Воду, содержащую натрий, также следует учитывать. Концентрация натрия в ней не должна превышать 200 мг/л.Несоблюдение этого правила может привести к следующим последствиям:Сердечно-сосудистые заболеванияПереизбыток натрия может истощить запасы калия, что повышает риск гипертонии.Ухудшение памятиИсследования показывают, что чрезмерное потребление соли негативно сказывается на работе мозга, ухудшая память и концентрацию внимания.Вымывание кальцияХлорид натрия вымывает кальций и другие электролиты, что ухудшает состояние костей, волос, зубов и ногтей.Проблемы с почкамиСоль задерживает воду в организме, что перегружает почки, мешая им выполнять свои функции. Это может привести к отекам и накоплению токсинов, вызывая воспалительные процессы.Проблемы с ЖКТЧрезмерное потребление соли может способствовать развитию язвы и гастрита, которые при отсутствии лечения могут перерасти в рак желудка или двенадцатиперстной кишки.Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум, в каких продуктах содержится больше всего соли."Продукты, в которых содержится много соли, включают полуфабрикаты и фастфуд, такие как пицца, бургеры, хот-доги, жареная курица и картофель фри. Также к ним относятся колбасы и мясные деликатесы, включая ветчину, бекон и салями. Консервированные продукты, такие как супы, овощи, бобовые и маринованные изделия, также богаты солью. Сыры, такие как фета, чеддер, пармезан и голубые сыры, имеют высокое содержание соли", - говорит Строков.Кроме того, много соли содержится в соусах и приправах: соевый соус, барбекю соус, кетчуп и горчица, содержат значительное количество соли. Закусках и снеках, таких как чипсы, соленые орехи, крекеры и попкорн, также имеют высокое содержание соли.Замороженные готовые блюда, такие как пельмени, лазанья и замороженные супы, часто содержат много соли. Бульонные кубики и готовые смеси для супов также являются источником большого количества соли.

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