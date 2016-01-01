Ученые рассказали о наследственной природе хронического кашля

Хронический кашель медики относят к одной из наиболее распространенных причин обращения пациентов. Особенно женщины среднего возраста часто страдают такой патологией. Новые исследования обнаружили вероятную причину мучительного симптома – оказалось, что хронический кашель может передаваться по наследству.Более 10% населения планеты страдают хроническим кашлем, который приводит к таким последствиям как снижение качества жизни, трудоспособности, охриплость голоса. Проведены два исследования, пролившие свет на причину возникновения хронического кашля, в частности – на его наследственную природу, – рассказывают Врачи РФ, ссылаясь на научные работы, опубликованные в ERJ Open Research и PLOS ONE.Первое основано на данных шведского регистра здравоохранения, из которых следует, что 1-2% населения Швеции обращались за медицинской помощью по поводу кашля в период с 2016 по 2018 год. Большинство из них жаловались на хронический кашель. Особенно часто он встречался у пациенток от 40 до 60 лет. Эксперты отмечают, что 1-2% – это люди, обратившиеся за помощью, а если взять общее число страдающих кашлем, то показатель может превышать 10%.Второе исследование объяснило, почему у некоторых людей развивается хронический кашель. Оказалось, что он может быть наследственным. В исследовании приняли участие 7155 родителей и их 8176 детей в возрасте 20 лет и старше, проживавшие в Северной Европе. Результаты показали, что, если у одного из родителей был хронический «сухой» кашель, вероятность его появления у потомства была на 50% выше. Эта связь не зависела от таких факторов, как бронхиальная астма в анамнезе, пол и курение.В случае с «влажным» кашлем связь была схожей, но в этом случае курение оказывало значительное влияние на увеличение распространенности.

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