На ночь глядя: 8 продуктов, чтобы лучше засыпать

Люди делятся на две категории — тех, кто любит пожевать чего-то на ночь глядя — и тех, кто боится в этом признаться. Нет, есть конечно, ЗОЖ-ные феи, которые ужинают листиком салата в пять вечера и потом радостные ложатся спать. Но они встречаются реже, чем розовые фламинго.Если сама мысль о грядущем сне вызывает у вас кошмары наяву, обратите внимание на то, что вы едите.«Лучшие продукты, которые стоит употреблять перед сном, могут значительно улучшить процесс засыпания и сам сон. А он может помочь снизить риск развития некоторых хронических заболеваний, поддерживать здоровье мозга и укреплять иммунную систему», — рассказывает нутрициолог Елена Мухина.По этой причине, кстати, обычно рекомендуется спать до девяти часов непрерывно каждую ночь, хотя многим людям это дается с трудом — соцсети сами же себя не пролистают? Вот восемь лучших продуктов и напитков, которые вы можете употреблять перед сном для улучшения качества сна.МиндальЭто отличный источник многих питательных веществ. Регулярное употребление миндаля может помочь снизить риск заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечные.«Это связано с полезными мононенасыщенными жирами, клетчаткой и антиоксидантами, которые содержатся во вкусных и полезных орехах. А еще в них есть витамин B и магний, которые могут способствовать лучшему сну», — объясняет Елена.Кроме того, миндаль, как и несколько других видов орехов, является источником гормона мелатонина, который регулирует внутренние часы и сигнализирует организму о необходимости отправляться в постель.ИндейкаЭта птица вкусная, питательная и богата белком, который важен для поддержания силы мышц и регулирования аппетита, в ней есть рибофлавин, фосфор и селен. Индейка также содержит аминокислоту триптофан, которая увеличивает производство мелатонина и может вызывать сонливость.«Существуют данные о том, что потребление умеренного количества белка перед сном связано с лучшим качеством сна, включая меньшее количество пробуждений в течение ночи», — утверждает нутрициолог.Ромашковый чайЭто популярный травяной чай, который может предложить множество преимуществ для здоровья.«Он известен своими флавонами — это класс антиоксидантов, которые уменьшают воспаление, часто приводящее к хроническим заболеваниям, таким как рак и сердечные недуги. Кроме того, ромашковый чай обладает уникальными свойствами, которые могут помочь улучшить качество сна», — говорит Елена.В частности, ромашковый чай содержит апигенин. Этот антиоксидант связывается с определенными рецепторами в мозге, которые могут способствовать сонливости и уменьшать бессонницу.Киви«Низкокалорийный и очень питательный фрукт, и его употребление может принести пользу вашему пищеварению, уменьшить воспаление и снизить уровень холестерина. Эти эффекты связаны с высоким содержанием клетчатки и каротиноидных антиоксидантов», — утверждает Елена.Снотворные эффекты киви иногда приписывают серотонину — это гормон, который помогает синтезу мелатонина, а он, в свою очередь, регулирует циркадные ритмы.Вишневый сокИзвестен своими снотворными свойствами благодаря высокому содержанию триптофана и мелатонина, и его даже изучали на предмет его роли в облегчении бессонницы.Жирная рыбаЛосось, тунец, форель и макрель невероятно полезны. Их отличительная особенность — это исключительное количество витамина D. Кроме того, жирная рыба богата полезными омега?3 жирными кислотами, особенно эйкозапентаеновой кислотой (EPA) и докозагексаеновой кислотой (DHA), которые известны своим противовоспалительным действием.«В сочетании с витамином D, омега?3 жирные кислоты могут помочь защитить от сердечных заболеваний и улучшить здоровье мозга», — подчеркивает Елена.Грецкие орехиЭто популярный вид орехов, богатых питательными веществами и отличным источником полезных жиров, включая омега?3 жирные кислоты и линолевую кислоту. Грецкие орехи изучались на предмет их способности снижать уровень холестерина, который является основным фактором риска сердечных заболеваний. А еще они снижают уровень стресса.Чай из пассифлорыЕще один травяной чай, который традиционно используется для лечения ряда заболеваний. Он богат флавоноидными антиоксидантами, которые известны своей ролью в уменьшении воспаления.«Кроме того, чай из пассифлоры изучался на предмет его потенциала в снижении симптомов тревожности, депрессии и других психических расстройств. В частности, результаты небольшого исследования показывают, что пассифлора увеличивает производство химического вещества мозга гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Она работает, подавляя другие химические вещества мозга, вызывающие стресс, такие как нейромедиатор глутамат», — объясняет Елена.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки