Врач Решетова: интервальное голодание входит в число работающих способов замедлить старение

Врач, эксперт в вопросах долголетия Инна Решетова: современные люди могут оставаться молодыми и после 40 лет.Врач Решетова рассказала в интервью, что научное представление о молодости и старении людей сегодня сильно изменилось. Так, например, молодым считается возраст наступления 40 лет, и довольно много людей, переступивших данный рубеж, выглядят и ощущают себя значительно моложе своих родителей или более далеких предков в этом возрасте. Показатели работы организма и здоровья у тех, кто следит за собой, тоже могут соответствовать параметрам, которые раньше считались только присущими молодости.«Исследования показывают, что программа старения в человеческом организме запускается в среднем в 28-30 лет. Но то, насколько быстро будет стареть человек, зависит от многих условий. В прошлом люди уже к 40-ка годам считались старыми. Сегодня по классификации возрастов Всемирной организации здравоохранения молодостью считается период до 44 лет», - сообщила РешетоваМедик добавила, что продлению молодости способствуют благополучные условия жизни, доступность медицинских услуг, хорошая стрессоустойчивость, образованность, профилактика болезней, уход за собой. Также эксперт прокомментировала возможность продления молодости с помощью питания. В частности, Инна Решетова обратила внимание на то, что в число работающих способов замедлить старение входит интервальное голодание.«Польза такого подхода для замедления старения на биологическом уровне доказана, я поддерживаю этот метод. Но! Интервальное голодание подходит не всем. Для принятия решения о нем нужно знать особенности своего организма, не иметь противопоказаний и консультироваться с врачом», - подчеркнула эксперт.Также, добавила врач, для замедления старения имеет значение то, употребляет ли человек в достаточном количестве антиоксиданты и белок. Для этого в рационе питания должны присутствовать разнообразные качественные продукты – источники этих веществ. В то же время важно соблюдать сбалансированность и не злоупотреблять ни тем, ни другим.

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