Врач Решетова: долголетие зависит от питания и активности

Международная команда ученых провела масштабное исследование и установила, что современные поколения людей стареют медленнее, чем их предшественники.Инна Решетова, главный врач Института долголетия и клиники превентивной медицины РНЦХ им. академика Петровского, в интервью "Комсомольской правде" подтвердила и одобрила эти выводы.Как в нашей стране, так и по всему миру, средняя продолжительность жизни значительно возросла по сравнению с прошлыми поколениями и продолжает расти. Специалист отметила, что у современных людей отодвигается порог старения благодаря улучшению условий жизни. В отличие от прошлого, у нас сейчас оптимальные условия для жизни: мы не мерзнем, не страдаем от голода, соблюдаем высокий уровень гигиены. Тяжелый физический труд ушел в прошлое, а медицина сделала значительный прогресс, став более доступной.Решетова подчеркнула важность физической активности, правильного питания и здорового сна для сохранения молодости. По ее словам, генетика определяет продолжительность жизни на 25-30%, а генетический тест позволяет выявить уязвимые места и своевременно принять меры для их исправления."Преждевременное старение организма в целом могут провоцировать некоторые продукты. Например, чрезмерное потребление сахара может привести к процессу гликирования, который повреждает коллаген и эластин в коже, что вызывает морщины и потерю упругости", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова.Захарова также перечислила другие продукты, которые ускоряют старение организма.ТрансжирыСодержатся в маргарине, жареных продуктах, фастфуде и некоторых видах печенья и выпечки. Трансжиры могут вызывать воспаление и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, что ускоряет процессы старения.Обработанное мясоКолбасы, сосиски, бекон и другие виды обработанного мяса содержат консерванты и добавки, которые могут вызывать воспалительные процессы в организме и негативно влиять на кожу.СольИзбыток соли в рационе может привести к задержке жидкости в организме, что вызывает отеки и негативно сказывается на состоянии кожи.АлкогольЧрезмерное употребление алкоголя приводит к обезвоживанию кожи, нарушению обмена веществ и дефициту витаминов и минералов, что ускоряет старение.Рафинированные углеводыБелый хлеб, паста и другие рафинированные углеводы могут вызывать скачки уровня сахара в крови, что также способствует гликированию и повреждению кожи.Газированные напиткиСодержат большое количество сахара и кислоты, которые могут негативно влиять на зубы и кожу, способствуя преждевременному старению.КофеинВ умеренных количествах кофе может быть полезен, но чрезмерное потребление кофеина может привести к обезвоживанию и нарушению сна, что отражается на состоянии кожи и организма."Для поддержания молодости и здоровья рекомендуется придерживаться сбалансированной диеты, богатой овощами, фруктами, нежирными белками и полезными жирами, а также пить достаточное количество воды и регулярно заниматься физической активностью"

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