Камни в почках: где искать помощь

Урологические заболевания одинаково актуальны как для мужчин, так и для женщин. В этом материале мы расскажем, почему при проблемах с почками, мочеточником, мочевым пузырем многие петербуржцы обращаются в клинику «РЖД-Медицина».Одно из направлений урологической службы Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Санкт-Петербурга» — лечение любых форм мочекаменной болезни. Специалисты клиники сначала выявляют, а затем проводят лечение единичных, множественных, коралловидных конкрементов в органах мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь). Они оказывают помощь даже в сложных случаях — когда, например, камни образованы в обеих почках, имеют особо крупные размеры. Здесь оказывают услуги пациентам с аномальным строением мочеточников, а также с избыточной массой тела (до 160 кг).Команда урологического отделения успешно применяет неинвазивную процедуру — дистанционную литотрипсию, то есть разрушение камня воздействием ударной волны. Для этого используется современное оборудование: многофункциональный стол с интегрированным аппаратом — литотриптором, в котором объединены рентген и ультразвук.Также в распоряжении врачей есть аппарат для перкутанной (чрезкожной) нефролитотрипсии с использованием лазерных технологий. Он позволяет удалить коралловидные образования больших размеров.В каждом конкретном случае лечение назначается индивидуально с учетом размера, типа, количества и расположения камней. Активный подход в лечении мочекаменной болезни — уролитиаза — позволяет быстро устранить болевые ощущения, повысить эффективность лазерной литотрипсии и сократить время госпитализации.Урологические подразделения клиники оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием для проведения других медицинских процедур при заболеваниях мочеполовой системы:• МРТ мочевыделительной системы;• цистоскопии — эндоскопическое исследования мочевого пузыря;• урофлоуметрии — исследования характера мочеиспускания.Помимо удаления камней, в клинике выполняется широкий спектр операций на мочевыводящих путях и половых органах: удаление полипов уретры, кист придатка яичка, семенного канатика, оперативное лечение варикоцеле у мужчин (расширение вен семенного канатика). В перечне выполняемых услуг также пластика при короткой уздечке полового члена; реконструкция полового члена и установка фаллоэндопротезов; удаление доброкачественных и злокачественных образований простаты, почек; реконструктивные операции при аномалии строения мочевыводящих путей, гидронефротической трансформации почек, кистах почек и нефроптозе (опущение почки); а также операции при гнойно-воспалительных заболеваниях мочеполовой системы.Большая часть операций проводится лапароскопически и эндоскопически при помощи лазера. Это снижает риск развития осложнений, ускоряет период реабилитации и имеет хороший косметический эффект.Большое внимание уделяется в клинике не только лечению, но и профилактике заболеваний. К примеру, в поликлинике на Боровой улице практикуется тренировка мышц тазового дна — БОС-терапия, которая позволяет поддерживать силу и эластичность мышц тазового дна на необходимом уровне. Это помогает сохранить качество сексуальной жизни и избежать проблем мочеполовой системы, в том числе недержания мочи, в любом возрасте.Стоит отметить, что урологи клиники достигли немалых успехов в лечении разных типов недержания мочи у женщин и мужчин. Специалисты используют современные рекомендации и достижения медицины для борьбы с воспалительными заболеваниями почек и мочевыводящих путей, а также предстательной железы.

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