Растение, которое доказанно снижает образование бляшек, оно есть на каждом огороде

По данным ВОЗ, в России атеросклероз есть у 80% населения старше 60 лет. И это главная причина смертности, связанной с сосудистыми болезнями. Но китайские ученые нашли натуральное и безопасное средство, которое способно замедлить развитие атеросклероза.Жировые прожилки, которые откладываются на стенках сосудов, постепенно развиваются в атеросклеротические бляшки. Так возникает атеросклероз. Сосуды сужаются, деформируются, кровь циркулирует все хуже. Бляшка разрастается, и, если она разорвется, внутри сосуда начинает образовываться тромб, что в конечном счете может привести к инфаркту или инсульту.Есть препараты, которые снижают уровень липидов и стабилизируют бляшки, то есть снижают риск их разрыва. Однако некоторые из этих лекарств могут навредить печени и почкам.«Необходимо разработать новые препараты для лечения атеросклероза — эффективные и безопасные», — считают китайские исследователи из отделения сосудистой хирургии Шаньсийского медицинского университета.Одним из таких средств, по их мнению, могут стать добавки из чеснока. В Китае давно ценят это растение за его пользу для сердца и сосудов. Но как именно помогает чеснок, до недавних пор было неизвестно. Исследователи решили восполнить этот пробел. Они изучили механизмы, с помощью которых чеснок улучшает течение атеросклероза.Используя различные базы данных, ученые проанализировали различия в экспрессии генов в артериях у здоровых людей и больных атеросклерозом. После они провели молекулярную стыковку активных компонентов чеснока с ключевыми генами из человеческих атеросклеротических бляшек.Всего в результате экспериментов исследователи обнаружили 16 активных компонентов чеснока, которые влияют на состояние сосудов и могут быть использованы для лечения атеросклероза. Среди них вещество аллицин, которое проверили и на мышах.Для этого грызунов сначала откармливали шесть недель очень жирной пищей, а потом часть из них в течение четырех недель поили аллицином. Эксперименты показали, что этот активный компонент чеснока препятствует отложению липидов в сонной артерии и образованию бляшек. Вещества, которые содержатся в растении, подавляют экспрессию генов, связанных с развитием атеросклероза.Помимо прочего, аллицин снижает концентрации липопротеинов низкой плотности, общего холестерина и триглицеридов, а также борется с окислительными процессами.«Чеснок улучшает течение атеросклероза, воздействуя на внутрибляшечный ферроптоз (гибель клеток из-за окисления липидов. — Прим. ред.) и снижая окисление липидов. Эти результаты дают новое понимание фармакологических механизмов, лежащих в основе эффективности чеснока при лечении атеросклероза», — говорится в китайском исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Pharmacology.

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