Ученые из США доказали многостороннюю пользу вишни

Коллектив американских ученых из Мичиганского университета провел исследование и выяснил, что вишня обладает серьезными лечебными свойствами.Прежде всего, из-за высокого содержания клетчатки она улучшает пищеварение, а мелатонин помогает лучше засыпать. Ранее терапевт-диетолог Татьяна Солнцева также включила вишню в список продуктов, которые нормализуют и улучшают сон.Антиоксидант антоциан омолаживает кожу и помогает избежать ее преждевременного старения. Вишню можно употреблять еще и в качестве болеутоляющего. Два десятка вишен эквивалентны одной таблетке аспирина. Такие свойства ей предают все те же антоцианы.Не меньшей популярностью, чем вишня, в России пользуется смородина. Врачи рекомендуют ее употреблять для улучшения работы сердца и снижения артериального давления.

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