Врач Григорьян: физическая активность позволяет избежать закупорки сосудов

Регулярные физические упражнения играют важную роль в предотвращении атеросклероза и венозного тромбоза. Об этом рассказал эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян.Он объяснил, что сосуды включают как артерии, так и вены, и их нормальную работу можно поддерживать не только с помощью физической активности.«Если говорить об артериях, то основная проблема, с которой мы сталкиваемся, — это атеросклероз и накопление «плохого холестерина» в стенках сосудов», — отметил Григорьян.Правильный образ жизни поможет избежать таких проблем, особенно если человек решит активно заниматься спортом. Хирург также подчеркнул важность ограничения диеты, особенно уменьшения потребления животных жиров.Важно включать в рацион продукты, богатые растительными веществами, которые делают стенки сосудов эластичными и предотвращают накопление холестерина. Григорьян рекомендовал избегать ношения тесной обуви и высоких каблуков, так как это увеличивает риск тромбоза. Он также советовал принимать холодный душ для ног, который повышает тонус сосудов и помогает предотвратить образование тромбов в венах."Контроль веса играет важную роль в предотвращении тромбоза. Избыточный вес увеличивает нагрузку на вены, что может способствовать развитию тромбов. Поддержание здорового веса с помощью правильного питания и регулярных физических упражнений помогает снизить этот риск", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Кроме того, Андреева советует избегание длительного сидения и стояния также помогает предотвратить тромбоз. Длительное сидение или стояние замедляет кровоток в ногах, что увеличивает риск образования тромбов. Если у вас сидячая работа, старайтесь каждый час вставать и немного двигаться. Если вы стоите долгое время, попробуйте менять позу и периодически ходить."Медикаментозная профилактика также может быть рекомендована врачом в некоторых случаях. Антикоагулянты, или разжижающие кровь препараты, помогают предотвратить образование тромбов".Это особенно важно для людей, перенесших хирургическое вмешательство, имеющих историю тромбоза или находящихся в группе высокого риска. Всегда консультируйтесь с врачом перед началом приема любых медикаментов.Контрастный душ или холодные ванны для ног могут улучшить тонус вен и способствовать лучшему кровообращению. Это особенно полезно после длительного времени на ногах или интенсивных физических нагрузок.Отказ от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя, также способствует снижению риска тромбоза. Курение и алкоголь негативно влияют на сосуды и увеличивают риск тромбоза. Отказ от курения и умеренное потребление алкоголя помогут снизить риск развития этого состояния.

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