Эндокринолог: На завтрак не стоит есть хлопья и пить сладкий кофе
«Забудьте о хлопьях, колечках и хрустящих шариках, в составе которых в избытке сахар и мука. После такого завтрака вас вскоре потянет на перекусы, что также не лучшим образом скажется на фигуре», - предупредила Мария Калошина.
Врач рекомендует начинать день со стакана питьевой воды комнатной температуры, а через 20-30 минут порадовать организм белковым блюдом. Это могут быть яйца, творог, бобовые, рыба. Пользу принесут цельнозерновой хлеб и каши, причем не быстрого приготовления, а также сливочное масло.
Она подчеркнула, что завтрак не следует считать обязательным: главный критерий для времени первого приема пищи - наличие аппетита.
«Не стоит впихивать в себя так называемую обязательную порцию еды. Завтракать можно и нужно тогда, когда хочется. Нет ничего страшного, если вы решите поесть не сразу после пробуждения, а через пару часов или ближе к обеду, когда вам этого действительно захочется», - пояснила эндокринолог.
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