Выявлена связь между количеством жира на руках и животе и потерей памяти

Накопление жира в области живота и рук может существенно повысить риск развития когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Это открытие было сделано в ходе масштабного исследования, длившегося девять лет. Группа ученых наблюдала за внушительной выборкой из 400 000 участников.За период наблюдения у примерно 8000 человек развились различные формы когнитивных нарушений. Анализ полученных данных позволил исследователям установить четкую корреляцию между избыточным весом в определенных частях тела и ухудшением памяти. Особенно настораживающим оказалось влияние жировых отложений на руках: у людей с избытком жира в этой области риск заболеть нейродегенеративными заболеваниями оказался на 18% выше по сравнению с теми, у кого этот показатель был в норме.Хуан Сонг, один из ведущих авторов исследования, объяснил механизм негативного воздействия излишнего жира на организм. По его словам, жировые отложения оказывают "отравляющее" и "воспалительное" влияние на различные органы и системы, включая сердечно-сосудистую. Это, в свою очередь, повышает вероятность развития дегенеративных заболеваний.Статистика показала, что у мужчин и женщин с большим количеством жира на животе риск развития нейродегенеративных заболеваний на 13% выше по сравнению с теми, у кого было мало жира в этой области. Эти данные подтверждают результаты предыдущих исследований, указывающих на связь между висцеральным жиром и различными проблемами со здоровьем, такими как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2-го типа.Однако исследование выявило и обнадеживающий факт: у людей с "высокой мышечной силой" риск развития вышеупомянутых недугов оказался на 26% ниже. Это открытие подчеркивает важность не только снижения веса, но и укрепления мышечной массы для поддержания когнитивного здоровья.Для профилактики выявленных рисков специалисты рекомендуют комплексный подход. Он включает в себя поддержание здорового веса, регулярные физические упражнения с акцентом на силовые тренировки, а также соблюдение сбалансированной диеты с ограничением потребления насыщенных жиров. Такая стратегия может помочь не только улучшить общее состояние здоровья, но и снизить риск развития когнитивных нарушений в будущем.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки