Исследователи определили оптимальное время для отхода ко сну

Время сна играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Этот факт подтвердило масштабное исследование, результаты которого были представлены в Европейском обществе кардиологов. Учёные обнаружили, что существует оптимальный период для отхода ко сну, который одинаково благоприятен как для "жаворонков", так и для "сов".В ходе шестилетнего наблюдения за более чем 80 000 участниками исследователи выявили интересную закономерность. Оказалось, что люди, предпочитающие засыпать около полуночи или позже, подвергают себя повышенному риску развития проблем с сердцем и сосудами. Статистика показала, что у "ночных птиц" вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 25% выше, чем у тех, кто придерживается более раннего режима сна.Однако слишком ранний отход ко сну также не является панацеей. Исследование показало, что люди, ложащиеся спать до 22 часов, имеют на 12% больше шансов столкнуться с проблемами сердечно-сосудистой системы. Это означает, что экстремальные режимы сна в обоих направлениях могут негативно сказываться на здоровье.Ученые пришли к выводу, что наиболее благоприятным временем для засыпания является период между 22 и 23 часами. Этот интервал они назвали "золотым часом" для сна, особенно с точки зрения поддержания здоровья сердца. Регулярное соблюдение этого режима может стать важным фактором в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и поддержании общего здоровья организма на долгие годы.

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