Ученые перечислили 5 продуктов, которые эффективно чистят сосуды

Исследователи выделили пять продуктов, которые эффективно поддерживают работу сердца и сосудов, не требуя значительных изменений в образе жизни.Для снижения уровня «плохого» холестерина и повышения «хорошего» медики рекомендуют использовать в приготовлении пищи оливковое масло. Оно богато мононенасыщенными жирами, которые не только поддерживают здоровье сердца, но и помогают бороться с опухолями.Специалисты также советуют включить в рацион киноа, так как этот продукт содержит полезные антиоксиданты и аминокислоты.Черная фасоль, в свою очередь, способствует поддержанию здорового уровня холестерина и снижению риска сердечных заболеваний, укрепляя сосуды.Крепкое здоровье также обеспечивают омега-3 жирные кислоты, полезные жиры, витамин В6 и клетчатка. Поэтому важно, чтобы в рационе присутствовали орехи и морская рыба. В то же время, стоит ограничить потребление колбасы, жирных соусов и красного мяса, чтобы снизить риск инфарктов и сосудистых закупорок, отмечает «РГ»."Колбаса, несмотря на свою популярность, оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему по нескольким причинам. Основным компонентом колбасы часто является мясо, которое может быть высокожирным, особенно если используется мясо с большим содержанием жира или жировой прослойки", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Высокое потребление насыщенных жиров связано с повышением уровня холестерина в крови, что в свою очередь увеличивает риск развития атеросклероза — заболевания, при котором жировые отложения накапливаются на стенках артерий, что может привести к их сужению и ухудшению кровоснабжения сердца и других органов.При производстве колбасы часто добавляются консерванты, красители и другие химические добавки, которые могут оказывать воздействие на сердечно-сосудистую систему. Например, некоторые из них могут способствовать воспалению сосудистых стенок или вызывать реакции, усиливающие атеросклероз."Высокий уровень натрия в пище, включая колбасные изделия, может повышать артериальное давление. Постоянно высокое давление может увеличить нагрузку на сердце и сосуды, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний".Кроме того, в процессе обработки мяса для производства колбасы могут образовываться соединения, которые могут быть связаны с повышенным риском развития рака и других хронических заболеваний, что также может оказывать негативное влияние на общее здоровье сердечно-сосудистой системы.Хотя колбаса является популярным продуктом питания, употребление её в больших количествах может оказывать негативное влияние на здоровье сердца и сосудов, особенно в контексте диеты с высоким содержанием насыщенных жиров, соли и химических добавок.

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