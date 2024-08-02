Аспирин лучше защищает от рака тех, кто не ведет здоровый образ жизни

Небольшие дозы аспирина ежедневно препятствуют развитию рака прямой и толстой кишки. Но ученые также выяснили, что некоторым категориям больных он помогает лучше, чем другим.Ученые из США провели исследование, в ходе которого попытались определить, в каких случаях прием аспирина помогает предотвратить развитие рака прямой и толстой кишки.После изучения 107 тысяч пациентов, больных колоректальным раком, они выяснили, что 1,98% из них регулярно принимал аспирин. При этом больше всего пользы данный препарат принес людям, которые не вели здоровый образ жизни.Согласно полученной статистике, прием аспирина мог предотвратить болезнь у каждого 78-го такого пациента. Но ученые также отметили, что люди, соблюдающие ЗОЖ, в гораздо меньшей степени подвержены этому заболеванию.Ученые выяснили, что прием антибиотиков позволяет предотвратить развитие рака мочевого пузыря, вызванного канцерогенами.

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