Почему дрожат руки? Невролог Денисова назвала возможные причины, среди них нет алкоголя

Если человек сильно испуган, у него могут дрожать руки. Это вполне естественная реакция. Но бывает, что руки начинают дрожать сами по себе — к вечеру или с утра, после определенных действий.Дрожание рук, особенно по утрам после пробуждения, у большинства из нас ассоциируется с неприятным, но не опасным состоянием — похмельем. Но проблема может возникать даже у тех, кто не употребляет алкоголь в принципе. Почему же руки дрожат и насколько это опасно, «Доктору Питеру» рассказала Юлия Денисова — врач-невролог, специалист по электронейромиографии клиники «АБИА».Норма или отклонения?Дрожание рук (и не только рук, но и ног, туловища, головы и т.д.) в медицинской среде называют термином «тремор». Это повторяющиеся движения, происходящие за счет сокращения мышечных групп и практически не контролируемые сознанием. То есть люди могут даже не замечать, что у них дрожат руки, но на это обращают внимание окружающие.Дрожание рук — это не всегда серьезная болезнь или тяжелые патологии. Есть так называемый физиологический тремор, когда руки дрожат, например, из-за испуга, переутомления мышц или отравления. После того как фактор, вызвавший реакции мышц, устраняется, дрожь тоже проходит.Основные признаки такого тремора — он возникает только в области рук или ног, дрожание проходит самостоятельно, не страдает выполнение повседневных задач.Если это патологияДрожание (тремор) — является наиболее распространенным двигательным расстройством. Это ритмичное, непроизвольное движение, которое может захватывать различные части тела.«Большинство треморов можно разделить в зависимости от состояния, в котором они возникают, то есть во время покоя или действия», — говорит эксперт.Ключевое отличие такого дрожания от физиологического — симптом не устраняется, пока не определена причина. Кроме того, такой тремор может быть достаточно сильным, выраженным, что мешает привычной жизни и выполнению повседневных дел.Это не болезнь, а симптомТремор — это не заболевание, а только одно из проявлений патологии. Например, дрожание рук сопровождает многие болезни, такие как:болезнь Паркинсона,эссенциальный тремор (наследственное дрожание рук или других частей тела),рассеянный склероз,неврозы,дегенеративные и наследственные заболевания нервной системы.Также, тремор рук и тела может быть вызван заболеваниями эндокринной системы (повышение уровня гормонов щитовидной железы, снижение содержания глюкозы крови и прочее) или нарушениями работы надпочечников, гипофизарно-гипоталамической системы.А ведь у многих людей уже давно сложился стереотип: трясутся руки — алкоголик. Хотя справедливости ради стоит заметить: дрожание рук может быть вызвано приемом алкоголя, особенно обильным и длительным, либо резкой его отменой. Подобный эффект могут давать и лекарственные препараты, особенно психотропные (в том числе и наркотические средства), а также резкая отмена некоторых медикаментов.Что делать, если дрожат руки«Если выделить наиболее частые заболевания среди обращений с жалобами на дрожание рук, то к ним можно отнести эссенциальный тремор и болезнь Паркинсона», — говорит Юлия Денисова.Поэтому, если вы замечаете, что руки постоянно дрожат и проявления не проходят или усиливаются, не откладывайте визит к неврологу.На приеме важно сообщить врачу всю необходимую информацию о треморе.Как давно вы замечаете, что дрожат руки?Дрожат ли кроме рук другие части тела (ноги, подбородок и т.д.)?Чем провоцируется дрожание (усиливается при активности или сильнее в покое)?Есть ли у близких родственников похожие приступы дрожания?Что облегчает состояние?Насколько мешает дрожание вести привычную жизнь?Также важно перечислить врачу все болезни, которые у вас есть, все лекарственные препараты и добавки, растительные настойки, народные рецепты, что вы используете самостоятельно. Иногда тремор рук может быть побочным эффектом.Как лечить дрожаниеНередко тремор рук является первым и иногда единственным неврологическим симптомом для определенных групп заболеваний. Существует множество стратегий лечения тремора, но целенаправленное, избирательное использование соответствующих лекарств требует точной клинической диагностики. Не откладывайте посещение врача-невролога, если заметили малейшие проявления дрожания рук. Определив причины, врач подберет для вас необходимые лекарства или отменит те, на которые возникают подобные реакции.

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