Рыбий жир полезен против болезни Альцгеймера для носителей гена APOE*E4

Портал JAMA Network Open опубликовал результаты клинического исследования, проведенного в Oregon Health & Science University. Исследование показало, что добавки с рыбьим жиром могут быть полезны для пожилых людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера.Исследование охватывало пожилых людей с низким уровнем длинноцепочечных ?-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), таких, как эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). У этих людей наблюдались большие поражения белого вещества мозга, что связано с развитием ишемической болезни мелких сосудов и деменции, включая болезнь Альцгеймера.Ученые стремились выяснить, снижает ли лечение ?-3 накопление белого вещества мозга у пожилых людей с невысоким уровнем ?-3 и без деменции.Исследование было четырехкратным слепым, плацебо-контролируемым и рандомизированным. В нем приняли участие 102 человека старше 75 лет с поражением белого вещества мозга и низким уровнем ?-3. Испытуемым в течение трех лет давали либо добавки с ?-3 ПНЖК, либо плацебо.Хотя группа, получавшая добавки с ?-3, показала меньший годовой прирост поражений белого вещества мозга и меньшее снижение нейронной целостности по сравнению с группой плацебо, эти различия не были статистически значимыми. Однако среди носителей гена APOE*E4 наблюдалось значительное снижение нарушения нейронной целостности при приеме ?-3.Рыбий жир оказался безопасным и хорошо переносимым, но не продемонстрировал значительного общего улучшения по основным показателям. Тем не менее добавки с ?-3 могут быть полезны для определенной группы людей — носителей APOE*E4. Необходимы дополнительные исследования для подтверждения этих данных и оценки долгосрочных эффектов.

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