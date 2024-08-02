BMC: веганская диета за восемь недель снизит биологический возраст

Согласно новому исследованию в Stanford University, веганская диета может замедлить признаки старения на молекулярном уровне всего за восемь недель.Наука о старении (geroscience) сосредоточена на поиске способов смягчения изменений в организме, связанных с возрастом. Важными факторами, влияющими на этот процесс, являются образ жизни, лекарства и социальные условия. Однако, для полного понимания сложных молекулярных механизмов старения требуется более глубокое изучение эпигенетики - науки о том, как изменения в экспрессии генов могут влиять на организм.В рамках исследования изучалось влияние веганской диеты и здоровой всеядной диеты на метилирование ДНК в крови у парных близнецов. В течение восьми недель исследователи оценивали различные показатели эпигенетического старения, включая PC GrimAge, PC PhenoAge и DunedinPACE. Также были исследованы системные эффекты, такие как воспаление, состояние сердца, гормональный фон, функции печени и метаболизм. С помощью суррогатных маркеров метилирования изучались изменения, связанные с каждой из диет.Результаты показали, что веганская диета значительно снижает эпигенетическое ускорение старения. Это означает, что растительная диета оказывает антивозрастное действие. Также были выявлены специфические изменения в метилировании ДНК, которые зависят от типа диеты, что указывает на влияние питания на молекулярные маркеры старения.Исследование показало, что даже краткосрочное соблюдение веганской диеты может иметь положительные эпигенетические эффекты, способствующие замедлению старения. Эпигенетические биомаркеры-прокси (EBP) могут стать важным инструментом для оценки влияния диеты и разработки персонализированных стратегий питания для поддержания здоровья в старости. В будущем необходимо провести исследования, чтобы выяснить долгосрочные эффекты веганской диеты на эпигенетическое здоровье и общее самочувствие, учитывая необходимость правильного приема питательных добавок.

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