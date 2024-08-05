«Белок на завтрак»: диетолог Вудс посоветовала способы худеть без строгих ограничений

Чтобы сбросить вес, нужно в том числе отказаться от быстрых углеводов на завтрак, рассказала диетолог Ники Вудс.Диетолог из США Ники Вудс посоветовала способы худеть без строгих ограничений в своей статье. В частности, чтобы сделать фигуру стройнее, специалист порекомендовала ограничить вплоть до полного исключения употребление на завтрак или натощак углеводных продуктов, прежде всего таких как кондитерские изделия, хлопья, сладкие напитки.«Прием простых углеводов на завтрак может привести к резкому скачку уровня сахара в крови. По мере снижения концентрации глюкозы будет нарастать чувство голода, которое может вынудить человека чаще перекусывать до обеда и потреблять избыточное количество калорий», - предупредила диетолог.Вудс подчеркнула, что на завтрак следует употреблять белок в виде яиц, орехов или диетических видов мяса – их прием позволяет долго ощущать сытость без потребности чем-то перекусывать.Кроме того, к способам худеть эксперт отнесла отказ от спиртных напитков и отказ от перекусов между основными приемами пищи. Также с этой целью полезно уделять время разным занятиям, требующим физической активности.«Ежедневные прогулки, включение белковых блюд в рацион, снижение потребления алкоголя и ограничение перекусов помогает худеть без строгих ограничений», - констатировала медик.

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