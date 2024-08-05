Популярное заблуждение о курении вейпов опровергли

Электронные сигареты не менее опасны для здоровья, чем обычные, предупредил психиатр-нарколог Василий Шуров.Врач рассказал, что часто наблюдает передозировку у детей, употребляющих жидкости с никотином, а затем попадающих с психозами в клинику. Он также обратил внимание на то, что в вейпах содержится не только никотин, но и различные химические соединения, такие как формальдегид и ацетальдегид, которые могут вызывать хронические заболевания, например кашель.В электронных сигаретах, продолжил Шуров, присутствуют пищевые добавки пропиленгликоль и глицерин, которые тоже вызывают воспаление, повреждение дыхательной системы, аллергенные реакции и тем самым перегружают печень и почки. Кроме того, добавил нарколог, во время нагревания жидкости для вейпа возможно выделение токсичных металлов, таких как свинец или уран, которые проникают в организм через легкие.«Все это будет накапливаться, потому что с курением это попадает легко, а вот выводится из организма с разной степенью скорости. И многие тяжелые металлы опасны тем, что вызывают хроническое отравление, и именно от них очень тяжело избавиться», — заключил Шуров.

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