Названы самый полезный и самый вредный для здоровья кофе

Недавние исследования помогли определиться в дискуссиях о пользе и вреде кофе. Эксперты назвали самые рекомендуемые разновидности и те, что способны навредить.По информации, обнародованной в «Общественной службе новостей», кофе полезен для облегчения головной боли и помогает тем, кто склонен к низкому кровяному давлению. Его антиоксидантные свойства способствуют торможению процессов старения и помогают выводить токсины из организма.Но такое действие напиток оказывает лишь при эффективном восполнении жидкости при помощи чистой воды. Также при регулярном потреблении кофе снижает риски рака печени, налаживает работу кишечника и сердца.Но и потенциальные риски существуют, в первую очередь, при избыточном потреблении кофе. Оно провоцирует ускорение пульса, тревожность, чувство усталости.Самым вредным специалисты считают растворимый кофе: он из сырья низкого сорта, да еще и включает вредные добавки. Что приводит к набору веса и резким колебаниям уровня инсулина.Максимальной пользой для здоровья обладает свежесваренный зерновой кофе. Особенно, эспрессо или американо с натуральными специями, такими как имбирь или корица. Они бодрят, помогают похудеть, укрепляют иммунитет.

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