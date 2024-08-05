Названы самый полезный и самый вредный для здоровья кофе
По информации, обнародованной в «Общественной службе новостей», кофе полезен для облегчения головной боли и помогает тем, кто склонен к низкому кровяному давлению. Его антиоксидантные свойства способствуют торможению процессов старения и помогают выводить токсины из организма.
Но такое действие напиток оказывает лишь при эффективном восполнении жидкости при помощи чистой воды. Также при регулярном потреблении кофе снижает риски рака печени, налаживает работу кишечника и сердца.
Но и потенциальные риски существуют, в первую очередь, при избыточном потреблении кофе. Оно провоцирует ускорение пульса, тревожность, чувство усталости.
Самым вредным специалисты считают растворимый кофе: он из сырья низкого сорта, да еще и включает вредные добавки. Что приводит к набору веса и резким колебаниям уровня инсулина.
Максимальной пользой для здоровья обладает свежесваренный зерновой кофе. Особенно, эспрессо или американо с натуральными специями, такими как имбирь или корица. Они бодрят, помогают похудеть, укрепляют иммунитет.
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