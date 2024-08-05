Назван простой и эффективный метод снижения давления без лекарств
Врач-кардиолог Фариза Бязрова рассказала о наиболее эффективном способе безлекарственного снижения давления. Одновременно он предельно прост: это горячая ванна для ног. Как работает? Горячая вода расширяет периферические сосуды, отчего кровь перераспределяется и, как следствие, снижается артериальное давление.
Для оптимизации процесса стоит уложить прохладный компресс на лоб и плечи, что приведет к небольшому сужению сосудов и снижению нагрузки на сосуды головного мозга.
Врач напомнила, что высокое артериального давления негативно отражается на сердце, головном мозге, почках. Из-за него трансформируются артерии, в них накапливаются атеросклеротические бляшки. Что способно спровоцировать инфаркт миокарда, инсульт, почечную недостаточность, потерю зрения.
Мощным фактором риска гипертонии является курение, поэтому для ее профилактики стоит расстаться с вредной привычкой. Также поможет здоровью сосудов исердца прогулка на свежем воздухе: не менее 5000 шагов в день. Ограничить потребление кофе и алкоголя. Предпочтительнее некрепкие кофейные напитки, в частности, латте, но не более 250 мл в сутки.
В заключение доктор напомнила норму артериального давления: 100-135/70-85 мм рт. ст. Если оно выше, то требуется наблюдение у врача. Особенно опасны цифры, что выше 170/100 мм ртутного столба.
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