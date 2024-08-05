Россиянам рассказали о влиянии двигательной активности на качество сна

Наладить режим сна можно несколькими способами, например, постоянной физической активностью, рассказала невролог Наталья Щипицина

Наладить сон поможет регулярная двигательная активность, заявила врач. По ее словам, проходить нужно минимум 10 тысяч шагов в сутки.

Также, добавила Щипицина, нужно четко следовать распорядку дня — трудиться с перерывами, не перерабатывать, вовремя ложиться спать. Невролог объяснила эту рекомендацию тем, что причиной проблем со сном у здорового человека может быть нарушение биологических ритмов при смене ночи и дня.


«Если же и при соблюдении графика сна у человека возникают его нарушения, то следует обратиться к врачу, чтобы медикаментозно вызывать сон. Из безобидных препаратов, которые может человек принимать без назначения врача, — это растительные препараты типа валерьяны, пустырника, пиона», — прокомментировала невролог.

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