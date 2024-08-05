Сырой картофель для лица: 5 секретов идеальной кожи

Такой простой продукт как сырой картофель может быть успешно использован в косметических целях. Этот овощ поможет вам избавиться от неприглядных мешков под глазами, отечности лица, удалить пигментные пятна и навсегда забыть об акне. Предлагаем рецепты эффективных масок для лица с картофелем.Сырой картофель наравне с огурцом – это отличный источник антиоксидантов и витамина С. Он избавит от отечности под глазами. В картошке содержится крахмал, углеводы и питательные соединения, что делает его незаменимым для косметических целей.Сырой картофель ухаживает за кожейВот 5 эффектов сырого картофеля для нашей кожи.Избавиться от мешков под глазамиПродукты с большим процентом антиоксидантов и витамина С (к которым относятся и картофель) нормализуют кровообращение в этой нежной и капризной области лица. Этот продукт стимулирует кровоток, сужает капилляры. Вот что можно сделать, чтобы избавиться от отечности под глазами.Компоненты:сырой картофель – 2 «колечка», толщина - 1 см,льняные платки – 2 шт.Понадобится терка.Технология приготовления косметического средства:очищаем сырую картошину, отрезаем два «колечка»,натираем их на терке,накладываем массу на платочки, прикладываем под глаза на 15-20 мин.Удалить пигментациюКомпоненты:небольшая картофелина – 1 шт.,огурец – 1 шт.,яблочный уксус – 1 ст.л.Технология приготовления косметического средства:натираем картофель на мелкой терке,натираем огурец на мелкой терке,отправляем компоненты в мисочку и вводим уксус,тщательно перемешиваем,смачиваем в составе кусок ваты и наносим на кожу. Выдерживаем 15-20 мин.смываем маску.Против старения кожиПоможет массаж лица кусочком картофеля.Берем круглую картофельную дольку толщиной до 3 см.Проводим долькой по предварительно очищенной коже лица, выполняя круговые движения.Ополаскиваем лицо и наносим свой любимый крем.Против акне и угрейВ составе картофеля есть витамин С, калий (К), сера (S), медь (Cu). Микроэлемент медь глубоко очищает кожу и выводит токсичные вещества. А это способствует лечению акне и угрей.Берем картофельную дольку и выполняем движения как в предыдущем пункте. После манипуляции не умываемся, оставляем сок картофеля, чтобы он «работал» всю ночь.Отдых для кожиБерем мякоть одной картошины и 1 ст. ложку сока лимона.Технология приготовления косметического средства:натираем картофель на мелкой терке,отправляем мякоть в мисочку и вводим лимонный сок,тщательно перемешиваем.Применяем маску перед отходом ко сну. Наносим ватным диском на кожу, выдерживаем 15-20 мин., смываем.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки