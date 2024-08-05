Врач Гавриленко: пигментация на лице может говорить о заболеваниях печени

Врач-дерматолог Людмила Гавриленко назвала проблемы с кожей, возникающие как симптомы различных внутренних заболеваний, включая диабет и патологии органов ЖКТ.Врач Гавриленко предупредила: негативные изменения в состоянии кожи часто возникают как внешний сигнал о скрытых нарушениях в работе организма. К числу таких сигналов, например, относятся сухость кожи, красные пятна и пигментация, зуд, констатировала эксперт.«Вот, например, сухость кожи, красные пятна, зуд. Это может быть проявлением и аллергии, и сахарного диабета, заболеваний ЖКТ, глистных инвазий», - перечислила медик в комментарии Life.ru.Также Гавриленко обратила внимание на то, что признаком внутренних проблем может быть себорея – повышенная сальность кожи лица, волосистой части головы, спины, груди. По словам врача, в возрасте до 40 лет развитие себореи может указывать на гормональный дисбаланс, после 40 лет – на нарушения функций ЖКТ.Еще одно кожное явление – пигментация – тоже нередко вызывается неблагополучными процессами, нарушающими здоровье внутренних органов. Так, пигментация на лице может говорить о заболеваниях печени, а пигментация на других участках тела – о повышенном сахаре в крови и развитии диабета.«Потемнение кожи в области шеи, подмышек, локтей может служить признаком и инсулинорезистентности и заболевания щитовидной железы, а пигментация на лице иногда говорит об изменениях гормонального фона или заболеваниях печени», - уточнила медик.В свою очередь, расширенные сосуды на лице, шее или в зоне декольте бывают симптомом имеющейся гипертонии, диабета, болезней желудка или легких, а раннее старение кожи – симптомом тяжелой анемии и серьезных патологий желудочно-кишечного тракта, дополнила эксперт.

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