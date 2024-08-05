Хирург Каллагов: при развитии рака легкого человека часто долго ничего не беспокоит

Хирург Таймураз Каллагов: такому опасному заболеванию как рак легкого свойственно долгое бессимптомное течение.Хирург Каллагов рассказал в интервью, что при развитии рака легкого человека часто долго ничего не беспокоит.«Зачастую бывает, что пациента ничего не беспокоит, а болезнь обнаруживается при случайной диагностике», - поделился врачКаллагов добавил, что фактором возникновения этого вида рака обычно становятся вредные условия работы, возраст (старше 60 лет), курение (в том числе электронных сигарет). Кроме того, рак легкого нередко возникает у пациентов, которые в прошлом уже лечились от какого-нибудь онкологического заболевания.Медик обратил внимание на то, что при выявлении опухоли в легком на раннем этапе её развития возникает очень большая вероятность того, что пациент пойдет на поправку и проживет долгую жизнь.«Современные технологии позволяют диагностировать рак легких на первой-второй стадии — чем раньше находят болезнь, тем больше шансов на выздоровлении», - сказал он при этом.Также хирург посоветовал помнить, что не всегда обнаруженное при проверке пациента новообразование означает именно злокачественную патологию, рак.

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