Хрустеть шеей опасно: о последствиях привычки рассказал врач Симкин

После сна или долгой работы за компьютером многим из нас хочется чуть-чуть похрустеть шеей. Так ли безобидна эта привычка и к чему могут привести щелчки в позвоночнике?Нередко люди имеют привычку резким движением из стороны в сторону хрустнуть шеей. Считается, что это действие ставит позвонки на место и улучшает возможность двигать шеей. Но стоит ли это делать и хорошо ли вообще, что шея хрустит? В этом вопросе «Доктор Питер» разбирался с врачом-остеопатом, руководителем клиники остеопатии Дмитрием Симкиным.Хруст хрусту розньНаша шея может хрустеть по-разному. Например, люди старшего возраста периодически жалуются на чувство трения или песка в шейном отделе позвоночника. Как правило, это признак остеохондроза. Это относительно безобидное явление. Рекомендуют даже почаще вращать шеей, но делать это размеренно, без резких и амплитудных движений. Тогда поверхности позвонков лучше «притрутся» друг к другу и будут меньше хрустеть.А есть разовые резкие щелчки. Человек может провоцировать их сам — например, когда намеренно вращает или дергает головой до звука. Также они возникают при интенсивных движениях.Как получаются щелчки в шееПолость наших суставов заполняет так называемая синовиальная жидкость. Она играет роль смазки — облегчает трение поверхностей суставов друг об друга. Считается, что при амплитудных движениях давление в синовиальной жидкости может снижаться, она «вскипает», внутри нее образуется газ и происходит что-то вроде микровзрыва. Такая цепочка реакций приводит к тому, что мы слышим щелчок. Как правило, хруст или щелчки раздаются именно при перерастяжении суставов.Попробуйте потянуть себя за фалангу пальца. Многие из нас услышат щелчок, связанный с тем, что суставные поверхности отходят друг от друга на слишком далекое, нефизиологичное, расстояние. Это и есть перерастяжение, которое не является нормой. Оно может возникать и в шее при зажатости определенных суставов, между тем как соседние, наоборот, работают с повышенной амплитудой.Не стоит так делатьПерерастянуть суставы или похрустеть ими часто хочется, чтобы снять напряжение или дискомфорт в шее — например, после долгого сидения за компьютером или сна. Человек начинает крутить головой, чтобы снять нагрузку, и многие делают это до щелчка. Однако надо понимать, что облегчение носит временный характер. Если дискомфорт чем-то вызван, он вскоре вернется. До щелчка или до хруста работают и многие мануальные терапевты, опять же перерастягивая суставную капсулу и связочный аппарат, что в итоге приводит к усилению патологической подвижности позвонков.Опасные последствияОдно из самых страшных последствий, к которому может привести перерастяжение сустава - пережатие позвоночной артерии, которая проходит через тела позвонков и снабжает наш мозг кровью. Особенно опасно, когда человек сперва размял шею, затем лег спать на живот. В этом положении шея находится в скрученном состоянии, и гипермобильные позвонки как раз могут пережать ту самую артерию. Это может привести к острому нарушению мозгового кровоснабжения, и здесь уже будет нужна экстренная медицинская помощь. В остальных случаях хруст приводит к тому, что сустав раз от раза все больше травмируется, в результате развивается его хроническое воспаление.Что делать, если хруститХруст — лишь последствие того, что в шее есть напряжение и дискомфорт. Подумайте сами: если человек не испытывает неприятных ощущений в суставах, то и похрустеть ими ему, как правило, не хочется. Если, конечно, исключить вариант вредной привычки, когда люди перерастягивают сустав только ради звука хруста (делать это, к слову, не рекомендуется).Врачи-остеопаты прежде всего работают с первопричинами напряжения. Они могут быть в различных частях тела и скрываться практически где угодно. К дискомфорту, болям в шее могут привести подвернутая однажды стопа, вывих локтя, ожог, последствия пневмонии, операция по поводу аппендицита или эндометриоза. Поврежденные зоны как бы тянут на себя ткани тела. Из-за возникшего дисбаланса те или иные суставы испытывают большую нагрузку, быстрее изнашиваются. Отсюда и желание их разгрузить до хруста.«Я бы точно не рекомендовал пытаться перерастягивать суставы и щелкать ими до тех пор, пока мы не выявим и не устраним первопричину, которая привела к тому, что эта потребность у вас вообще возникла», — подытоживает эксперт.

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