Аспирин лучше защищает от рака тех, кто не ведет здоровый образ жизни
Ученые из США провели исследование, в ходе которого попытались определить, в каких случаях прием аспирина помогает предотвратить развитие рака прямой и толстой кишки.
После изучения 107 тысяч пациентов, больных колоректальным раком, они выяснили, что 1,98% из них регулярно принимал аспирин. При этом больше всего пользы данный препарат принес людям, которые не вели здоровый образ жизни.
Согласно полученной статистике, прием аспирина мог предотвратить болезнь у каждого 78-го такого пациента. Но ученые также отметили, что люди, соблюдающие ЗОЖ, в гораздо меньшей степени подвержены этому заболеванию.
Ученые выяснили, что прием антибиотиков позволяет предотвратить развитие рака мочевого пузыря, вызванного канцерогенами.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Онкология
Добавить комментарий