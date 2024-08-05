Кардиолог Платонова назвала симптом на ногах, который укажет на проблемы с сердцем

От работы сердца и сосудов зависит состояние всех органов и систем организма. По данным ВОЗ, основные причины смерти в мире — это болезни сердечно-сосудистой системы. Но многих трагедий можно было бы избежать, если бы люди вовремя записались на прием к кардиологу.Вот шесть важных сигналов больного сердца, при которых нужно бросить все дела и бежать (только не очень быстро) к врачу.Аритмия«Аритмия — это проявление большой группы заболеваний, которую объединяет схожая симптоматика, — говорит кардиолог Наталья Платонова. — Пациенты отмечают учащенное ритмичное либо неритмичное сердцебиение, часто описывают „дрожание“, „замирание“ или „кувыркание“ сердца. Пульс при этом может быть как высоким, так и низким. Важно для диагностики аритмии зафиксировать момент этих жалоб на ЭКГ».Опасный знак — понижение давления на фоне симптомов аритмии. Это повод звонить в скорую помощь.Боль в сердцеПричин болей в грудной клетке множество. Как понять, что болит именно сердце?«При ишемии сердца боль локализуется чаще за грудиной или в левой половине грудной клетки, имеет жгучий или давяще-сжимающий характер. Боль сопровождается ощущением нехватки воздуха, возникает при физической нагрузке и прекращается через 1-2 минуты после остановки. Это признаки стенокардии — преходящей ишемии», — объясняет кардиолог.Звоните в скорую, если подобная боль возникла в покое, сопровождается удушьем, холодным потом и длится более 15 минут. Это может быть признаком инфаркта миокарда.ОдышкаНагрузка, с которой вы раньше справлялись без особого труда, теперь вызывает сильную одышку. Такое случается при заболеваниях сердца. В дальнейшем симптомы нарастают, и уже меньшая физическая нагрузка нарушает дыхание.Одышка может появиться и в состоянии покоя, особенно в горизонтальном положении.«Это может быть проявлением сердечной недостаточности, что требует обследования у кардиолога», — говорит врач.Отеки ногДля многих это станет неожиданностью, но отеки ног также могут быть проявлением сердечной недостаточности.«Если ноги отекают симметрично, то есть одинаково, отеки плотные по консистенции и усиливаются к вечеру и степень их постепенно растет — это повод обратиться к кардиологу», — предупреждает Наталья Платонова.ОбморокПотеря сознания может быть признаком как кардиологического, так и неврологического заболевания.«Если перед обмороком вы почувствовали сердцебиение, перебои в работе сердца, у вас был очень высокий или низкий пульс, нужно сходить на прием к кардиологу», — говорит врач.Высокое давлениеВысокое давление — всегда угрожающий симптом. У людей с повышенным артериальным давлением намного выше угроза развития инфарктов, инсультов и почечной недостаточности.«Даже если при высоких цифрах давления вы чувствуете себя хорошо, обратитесь к врачу для обследования и подбора терапии. Тем самым в будущем вы защитите себя от сердечно-сосудистой катастрофы», — предупреждает кардиолог.

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