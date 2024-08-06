Эндокринолог Болдырева: диабетикам подойдут фрукты с низким гликемическим индексом

Врач-эндокринолог Елена Болдырева объяснила, какие фрукты позволительны при диабете.

Челябинский эндокринолог Болдырева констатировала, что люди с диабетом могут позволить себе есть фрукты, но необходимо учитывать гликемический индекс плодов, об этом проинформировала пресс-службе регионального минздрава.

«Всем пациентам с диабетом нужно знать о таком понятии как гликемический индекс. Это величина, характеризующая сахароповышающее свойство продуктов, в которых содержатся углеводы», - уточнила специалист.

Елена Болдырева отметила, что при диабете первого типа в рационе могут присутствовать любые фрукты – но при этом важно уметь компенсировать их углеводную нагрузку, грамотно используя инсулин. При диабете второго типа фрукты с высоким гликемическим индексом следует употреблять строго ограниченно. Предпочтение нужно отдавать дарам природы, имеющим низкий индекс гликемической нагрузки, – несладким сортам яблок и груш, персиков, слив и абрикосов, а также апельсинам, грейпфрутам.

Что касается сухофруктов, самый низкий гликемический индекс имеют чернослив, сушеные яблоки, курага, кизил.

Эксперт подчеркнула, что фрукты и сухофрукты при имеющемся сахарном диабете должны употребляться исключительно в умеренном количестве.

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