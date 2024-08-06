«Не должны повышать уровень глюкозы»: врач Соломатина посоветовала правильные завтраки после 40 лет

Врач-диетолог Елена Соломатина: людям после 40 лет не следует есть на завтрак продукты, которые повышают уровень глюкозы в крови.Врач Соломатина посоветовала россиянам правильно завтракать после 40 лет. Медик констатировала, что работа организма над усвоением питательных веществ в возрасте 20 лет и после 40 лет сильно отличается. В молодости легче переносятся резкие скачки уровня глюкозы в крови, тогда как в зрелости они способствуют интенсивному жироотложению и повышают риск многих нарушений. С учетом этого на завтрак после 40 лет следует предпочитать продукты, не вызывающие колебания уровней сахара и инсулина, подчеркнула эксперт.«Завтраки у людей после 40 лет должны быть разнообразными, чтобы организм получал максимальное количество полезных веществ. При этом они не должны повышать уровень глюкозы в крови», - рассказала диетолог Соломатина.Говоря о правильных завтраках, Соломатина посоветовала отказаться от употребления натощак таких продуктов как быстрорастворимые каши, хлопья, белый хлеб с маслом или вареньем, блинчики, оладьи, жареные сырники. По словам диетолога, все эти продукты содержат много быстрых углеводов, которые ведут к резкому увеличению концентрации глюкозы в крови. На завтрак следует употреблять продукты, богатые белком, а также продукты, содержащие клетчатку, – яйца, сыр, творог, постное мясо или птицу, цельнозерновой хлеб, крупы, овощи и фрукты, не обладающие высоким гликемическим индексом и не вызывающие вздутия.

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