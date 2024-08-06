Оздоровление крови и сосудов по Кацудзо Ниши

Болезнь не возникает ниоткуда. Но болезнь - вовсе не кара небесная за грехи, как думают многие. Совсем наоборот.Болезнь не возникает ниоткуда. Но болезнь - вовсе не кара небесная за грехи, как думают многие. Совсем наоборот. Как ни трудно, может быть, кому-то окажется в это поверить, но болезнь приходит не как враг, а как помощник. Болезнь хочет нам помочь восстановить утраченное равновесие в организме. Болезнь - единственное средство, каким организм пытается самостоятельно устранить возникающие в нем неполадки.Золотые советы от Кацудзо НишиНормальное кровообращение - "река жизни"Кровь - это жизнь, об этом знали люди еще в древнейшие времена. Каждая клетка организма получает питание от крови. Кровь соединяет и питает все органы и системы организма. Кровь прошла через больной орган и отправилась дальше - значит, она уже несет в себе болезнь.Так могут ли оставаться здоровыми остальные органы, если болен хоть один? Что же на самом деле болеет - только один орган или нездоров организм в целом? Конечно, нездоров организм в целом, и нездоров он именно из-за того, что в нем нарушена гармония, нарушен баланс.Питание всех клеток осуществляется с помощью мельчайших сосудиков - капилляров. Все знают, что кровь движется по венам и артериям. Но многие забывают, что до каждой клеточки организма она доставляется именно капиллярами. Все человеческое тело пронизано капиллярами - именно поэтому от укола иголкой в любом месте тела, даже там, где нет видимых крупных сосудов, вен и артерий, выступит кровь.Капилляры невидимы, они в 50 раз тоньше человеческого волоса. Каждая клеточка тела окутана капиллярами как паутиной. Это трудно себе представить, но если все капилляры человеческого тела вытянуть в одну линию, то длина этой линии составит 60- 90 тысяч километров!Вот почему начинать работу по оздоровлению организма желательно именно с оздоровления крови и сосудов.Капилляры тонки, а потому очень хрупки и уязвимы. Они первыми начинают загрязняться, ломаться, отмирать, повреждаться. Естественные природные методы исцеления - это исцеление с помощью тех свойств организма, которые присущи ему от природы.Медикаменты - не живое, не присущее организму от природы вещество. Если вы посмотрите внимательно на таблетку, то не увидите в ней никакой жизни. В ней нет живительной вибрации, нет излучающихся волн Энергии Жизни, нет того особого внутреннего свечения, которое излучает все живое. Таблетка - мертва. Разве можно лечить живое - мертвым? Разве мертвое может принести нам жизнь и здоровье? Не может и еще раз не может, другого ответа нет.Только стоячая вода загнивает, а проточная вода всегда чиста. Когда наш организм становится подобен проточной воде, с текучей, нормально циркулирующей, а не застоявшейся кровью - ликвидируются застои, а с ними - любые болезни. А текучесть крови зависит от состояния капилляров.Бег на местеЛегкий и непринужденный бег на месте - прекрасное средство заставить свой организм вибрировать, а значит, как следует простимулировать кровообращение и заставить капилляры работать.Бег - совершенно естественное явление и состояние для каждого живого существа на земле, и для человека в том числе. Бег на месте не преследует цели преодолевать какие-либо расстояния, а потому выполняет чисто лечебную функцию. Более полезную методику оздоровления представить себе трудно. Такой бег, не изнуряя нас излишне, идеально разогревает организм до каждой его клеточки, отчего продукты распада интенсивно плавятся и выводятся через поры. А значит, не только стимулируется кровообращение, но и очищается кровь!Но чтобы бег пошел на пользу надо знать несколько правил.Teлo должно быть полностью расслабленным, так, чтобы руки болтались как плети, ноги были свободно согнуты в коленях и не напрягались.Ступни должны лишь слегка отрываться от земли, совершая легкие прыжочки, - высоко поднимать ноги и подпрыгивать не нужно.Надо постараться, чтобы весь организм лишь слегка и приятно вибрировал и ни в коем случае не получал грубых встрясок.Состояние при беге должно быть приятным, не напряженным, не утомительным.В таком беге главное для вас - эффект легкого прыжочка дающий встряхивание всех мышц. Со временем бег на месте будет даваться все легче и легче, но сдерживайте себя, не делайте резких и сильных движений, оставайтесь в расслабленном, спокойно" состоянии, лишь слегка мягко подпрыгивая, едва отрывая стопы от земли.Несколько советов по оздоровлению кровиЧтобы кровь не была вязкойКаждая болезнь начинается с изменения водного состава организма. Водный состав организма - это все внутриклеточные и внеклеточные жидкости. Их общий объем составляет около 70 процентов всей массы человеческого тела. Качество всех этих жидкостей имеет первостепенное значение для состояния организма, для его здоровья или болезни. Если жидкости в организме недостает, кровь становится вязкой, циркуляция ее затрудняется, организм заболевает.Без нормального количества жидкости в организме невозможна нормальная жизнедеятельность. Кровь замедляет свою циркуляцию, и многие думают, что дело здесь в сердечной мышце, что надо ее укреплять. Но этого оказывается мало: кровь циркулирует плохо из-за своей вязкости. Надо восстанавливать нормальный поток жидкости в организме.Обязательное условие: пить воду между приемами пищи в достаточном количестве - до 3 литров в день. Питаться естественной растительной пищей, хорошо удерживающей влагу.При этом помнить, что прием жидкости во время и сразу после еды очень вреден. Надо избегать также приема воды во время активных движений: при беге, занятиях физкультурой и спортом.Чтобы кровь имела полноценный составОт качественного состава крови зависит наше здоровье. А этот состав определяется тем, что мы едим, что мы пьем, что мы вдыхаем - что мы получаем из внешней среды. Все эти вещества, получаемые нами, формируют состав крови и доставляются с кровью каждой клетке, каждому органу, всем тканям организма.Чтобы кровь была полноценной, она обязательно должна получать все Энергии Жизни, Энергии Природы - свет, воду, воздух, обогащенный кислородом, и все то, в чем есть энергия Земли - в частности, минеральные вещества. Они, так же как и другие необходимые вещества - глюкоза, аминокислоты, микроэлементы и витамины, могут доставляться в организм только с пищей. Существует лишь один вид пищи, в котором все это содержится в необходимых человеку пропорциях, - это фрукты.Если вы регулярно едите фрукты, овощи, семена, вы получаете все необходимые аминокислоты, из которых организм самостоятельно синтезирует белки. Точно так же получают белки все млекопитающие, не употребляющие мяса.В мясе нет никаких важных веществ, которые нельзя было бы получить от растений. Между тем животный белок очень плохо усваивается человеческим организмом и дает большое количество отходов. Чтобы усвоить животный белок, полученный с мясом, организму требуется 50- 60 часов! На это уходит огромное количество энергии и жизненных сил организма. Организм тратит впустую драгоценную энергию, которую мог бы направить на очищение и оздоровление.Глюкозу организм получает только из натуральных фруктовых Сахаров - фруктозы, содержащейся в растениях.Сахар неорганический, сахар промышленного производства - ядовитый продукт. Сахар вреден для всего организма и для состояния сосудов в частности. Сахар сжигает кальций в организме, что приводит к неполноценному составу крови, к разрушению костей и зубов.Кальций просто необходим для кроветворения! Для усвоения такого сахара необходимо много витаминов группы В - организм тратит их на этот процесс, в результате появляется дефицит этих витаминов, что приводит к ухудшению состава крови и нервным заболеваниям. Организму достаточно того сахара, что есть в фруктах и растениях, другой сахар для него не только не полезен, но просто вреден.Витамины есть только в сырых, невареных продуктах - овощах и фруктах. Кроме того, чтобы получать эти вещества и не наносить организму вреда, надо есть хлеб из натуральной, грубого помола муки, без всяких химических добавок.Один из наиболее вредных продуктов современной промышленности - белый хлеб. Белый хлеб приготовляют из муки тонкого помола, из которой удалены отруби. А вместе с отрубями удалены все без исключения минералы и большая часть витаминов.Запоры могут быть результатом неумеренного потребления белого хлеба. Попадая в организм, хлеб набухает от кишечных соков, закисляет внутреннюю среду организма, превращаясь в нечто похожее на комья глины, которые налипают на стенках кишечника и создают его непроходимость.Надо иметь в виду, что наибольшее количество необходимых полезных веществ и витаминов содержится в отрубях, шелухе, кожуре растений. Между тонкой кожурой и самой мякотью плода как раз и содержатся все незаменимые и необходимые человеку вещества для того, чтобы быть здоровым, чтобы продлить жизнь и молодость.Поэтому каждый, кто хочет быть здоровым, должен придерживаться следующих правил:постараться побольше употреблять фрукты и овощи в сыром виде и есть по возможности сразу после того, как они сняты с дерева или выкопаны из земли, пока они еще не очень долго находились на воздухе и свету;готовить овощи запеченными или на пару, только при таком способе приготовления можно сохранить микроэлементы и витамины;помнить, что продукты, содержащие сахар, также опасны, как и сам сахар.Чтобы избежать такого повреждения сосудов, а значит, развития атеросклероза, надо регулярно выполнять упражнения для капилляров, спать только на жесткой постели, систематически налаживать равновесие всех деструктивных и конструктивных сил при помощи смыкания ладоней и стоп и других физических упражнений, обеспечивать активность мышц, питаться преимущественно злаками, сырыми свежими овощами и фруктами. Все упражнения нормализуют циркуляцию крови и всех жидкостей организма, а нормальное питание даст организму нужные вещества и освободит от вредных.Овощи и фрукты - только сырые. Если по какой-то причине невозможно не варить овощи, тогда варить их надо только на воде или в собственном соку, под крышкой и в течение очень короткого времени. Ничего не готовить на масле. Растительное масло употреблять без термической обработки и только свежее, не стоявшее в открытой бутылке в тепле или на свету.Очищение кровиОчищать кровь от вредных веществ и восстанавливать ее состав очень хорошо с помощью овощных соков. Такая процедура позволяет вредным веществам выходить из крови через поры кожи.Лучше всего употреблять смесь морковного и свекольного соков. Хотя бы один день соковой диеты, когда больше ничего - никакой пищи и никакого питья (кроме чистой воды, которую можно пить в перерывах между приемами сока) - не употребляется, уже дает очень хороший положительный результат.Сока нужно выпить 1-1,5 литра за день, распределив на 4-5 приемов, в перерывах выпивая по 1 стакану воды. Хорошо к морковному и свекольному соку для разнообразия добавить и другие соки красного цвета - к примеру, гранатовый, вишневый. Помните: в чистом виде один свекольный сок употреблять нельзя - его необходимо смешивать с другими.Свекольный и морковный соки стимулируют кроветворение, способствуют повышению гемоглобина в крови, повышают сопротивляемость организма инфекциям, пополняют кровь необходимыми веществами, растворяют вредные отходы и быстро выводят их из крови. Благодаря этому некоторые болезни проходят быстро и без всяких других методов лечения.

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